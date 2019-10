Lucía prolonga su contrato con el Athletic hasta 2022 Lucía García, esta mañana en la sede de Ibaigane. / Web del Athletic La delantera, de 20 años y que quedaba libre en el verano de 2020, tiene «una cláusula de rescisión alta», según ha informado Ibaigane JAVIER MUÑOZ Miércoles, 16 octubre 2019, 11:24

Si las desgracias nunca vienen solas, a veces la buenas noticias, tampoco. Al 0-2 del derbi de Anoeta le ha seguido esta mañana el anuncio por el Athletic de la renovación de su jugadora franquicia, Lucía García, que permanecerá ligada al Athletic hasta 2022. El contrato, firmado por la delantera rojiblanca en la sede de Ibaigane, alarga su compromiso con el club bilbaíno dos años más, tras su magnífico rendimiento en el Mundial de Francia, en el que Lucía apareció como un revulsivo de la selección con su verticalidad y desparpajo.

La rojiblanca, que nació en Barakaldo de familia asturiana y que tiene veinte años, acababa contrato en el verano de 2020 y se había ganado un lugar privilegiado en el Athletic por «su entrega, pundonor y capacidad de lucha», cualidades subrayadas en la nota de prensa difundida por el club tras el acuerdo con la jugadora. Ibaigane informó de que Lucía «dispone de una cláusula de rescisión alta, dentro de los parámetros del fútbol femenino«.

No es de extrañar teniendo en cuenta que, tras el Mundial, todo el mundo imaginaba que la futbolista acabaría en las agendas de los principales equipos continentales, los únicos que pueden hacer ofertas como las de Ibaigane. La atacante, mientras tanto, ha expresado su satisfacción tras reforzar sus vínculos con el club. «Estoy muy feliz de seguir dos años más aquí», declaró. «Llegué siendo una niña y en este tiempo el Athletic ha sido fundamental en mi crecimiento como persona y como futbolista. Confiaron en mí desde el minuto 1 y por eso le tengo que dar gracias de corazón«.

Molestias físicas

Lucía ha encontrado un aliciente profesional en un momento personal coyunturalmente no muy halagüeño. El comienzo del Athletic en la Liga Iberdrola, y el de ella en particular, no han sido buenos. La victoria sobre la Real en Anoeta ha sido un bálsamo para el equipo, pero Lucía, que no jugó el pasado domingo en San Sebastián, aunque sí los cuatro partidos anteriores, arrastra molestias en la rodilla izquierda desde la pasada campaña, los dolores no terminan de desaparecer y no ha podido marcar aún en esta liga.

La situación es la opuesta a sus resultados en el Mundial, competición en la que comenzó en el banquillo, aunque su rendimiento sobresaliente la llevó a la titularidad. En el choque ante la selección que sería campeona, Estados Unidos, Lucía demostró de qué puede ser capaz. Atrevida, incansable, sus compañeras la buscaron por la banda derecha y complicó la vida a su par estadounidense. Una exhibición que, tras la prolongación de su contrato, no tardará en llegar esta temporada.