Daniela Agote celebra su golazo, su tercera diana en este curso, en el que ya ha superado las dos que consiguió el pasado. Athletic
Athletic 1-0 Levante

Agote vuelve a salir al rescate del Athletic

Las rojiblancas siguen en racha y superan al colista Levante con un gol de la delantera de Castro, que ve portería por tercera jornada consecutiva

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:45

Comenta

El Athletic tiene un diamante en Daniela Agote. La canterana que más ilusión ha despertado en los últimos años es ya una promesa asentada en ... el primer equipo, al que lidera para superar un horrible inicio de temporada, en el que las rojiblancas no lograron la victoria hasta la décima jornada. Desde entonces, ha logrado el triunfo en tres de las últimas cuatro jornadas, además de empatar en el derbi de Anoeta, puntos que le han permitido coger aire al equipo de Javi Lerga. Este domingo ha llegado la última alegría ante el Levante (1-0) en un soleado Lezama. Agote, en la segunda parte, ha firmado una diana de bellísima factura para decantar el encuentro para el Athletic.

