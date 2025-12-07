Agote vuelve a salir al rescate del Athletic

El Athletic tiene un diamante en Daniela Agote. La canterana que más ilusión ha despertado en los últimos años es ya una promesa asentada en ... el primer equipo, al que lidera para superar un horrible inicio de temporada, en el que las rojiblancas no lograron la victoria hasta la décima jornada. Desde entonces, ha logrado el triunfo en tres de las últimas cuatro jornadas, además de empatar en el derbi de Anoeta, puntos que le han permitido coger aire al equipo de Javi Lerga. Este domingo ha llegado la última alegría ante el Levante (1-0) en un soleado Lezama. Agote, en la segunda parte, ha firmado una diana de bellísima factura para decantar el encuentro para el Athletic.

Athletic Nanclares; Elexpuru (Benito, m.87), Landaluze, Bibi, Nevado; Zubieta (Pinedo, m.63), Baños (Valero, m.75); Ortega, Gurtubay (Campos, m.63), Agote; y Azkona (Oguiza, m.75). 1 - 0 Levante Tarazona; Alharilla, Teresa, Alonso, Le Guilly (Traoré, m.86); Carol (Bascu, m.66), Gema (Alma, m.54); Sintia (Rizo, m.86), Dolores, Franco (Carrasco, m.66); y Érika. Gol: 1-0, m.68: Agote.

Árbitra: María Eugenia Gil (Galicia). Amonestó a la rojiblanca Gurtubay y a las visitantes Bascu y Sintia.

Incidencias: xx espectadores en Lezama. Las jugadoras del Atletic posaron antes del partido junto a 60 niñas de la Federación Vizcaína con el lema 'Euskera behar gaitu' por el Día del Euskera.

Llegaba un rival herido, ya lo avisó Lerga. Un histórico como el Levante marcha colista, con apenas dos puntos en trece jornadas. Hace un par de años peleaba por puestos europeos y solo el Barcelona, con 33, supera sus 29 años en Primera, donde ha coseguido cuatro títulos. Una situación muy compleja para un equipo que en poco más de tres meses ya lleva tres entrenadores. En Lezama se sentó en el banquillo Andrés París, un tipo que no tiene experiencia en la élite pero en el que la directiva granota ha confiado el objetivo de la salvación por su formación como coach deportivo.

El Athletic no podía permitirse tener el dudoso honor de ser el primer equipo al que vence el Levante en Liga, pero lo cierto es que además de Agote mucha culpa tuvo Adriana Nanclares de que las rojiblancas se llevaran el botín. La de Miranda de Ebro, que llegaba tras colgarse el oro en la Liga de las Naciones, sostuvo a sus compañeras con varias intervenciones de mérito.

El inicio de partido fue vibrante, con llegadas en ambos bandos. La tuvo a los diez minutos Nerea Nevado con un centro envenenado que desvió a saque de esquina Tarazona. La guardameta del Levante evitó una goleada. En ese postrero córner fue Elene Gurtubay, que debutaba con el primer equipo, quien no acertó a rematar cuando estaba sola en el segundo palo. Fue un gran estreno de la mediapunta bilbaína, nacida en 2007 y oro en el Europeo sub'19 del pasado verano al lado de Agote. No le pesó el salto de categoría -el filial está en Segunda Federación, la tercera categoría- y mostró descaro y valentía para pedir balones.

Al cuarto de hora, Nanclares le negó el gol a Sintia y a la jugada siguiente fue Tarazona quien sacó una gran mano ante el intento de Agote. La portera rival evitó poco después y por partida doble el tanto de Leire Baños. El Levante creó mucho peligro gracias a la inspiración de Érika, pero el marcador no se movió en la primera mitad.

Novena posición

Los decibelios volverían a subir pasada la hora de partido. Sintia tuvo dos ocasiones, la segunda clarísima, sola ante Nanclares y la mandó fuera, y el Athletic no perdonó. Agote recibió un balón pegada a la banda izquierda y sin pensarlo tiró la diagonal, regateó a una defensora y la puso al palo largo imposible para Tarazona. A sus 19 años es una de las referencias de este equipo. Vio puerta por tercera jornada consecutiva y con tres goles ya supera los dos que consiguió en la temporada de su debut en la élite.

Los cambios no cambiaron la dinámica de ningún equipo y el Athletic defendió bien en la recta final para asegurar la victoria. Uno de los relevos, Ane Campos, pudo sentenciar en los últimos minutos, pero no logró conectar bien el disparo en ambas ocasiones. Con la victoria, el Athletic escala hasta la novena posición, con 16 puntos, los mismos que el Levante Badalona, octavo. Por delante aparece el Sevilla, ya con 21. En la próxima jornada las rojiblancas visitarán al Madrid CFF (sábado, 19 horas) en el Fernando Torres.