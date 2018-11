Ciclismo La odisea de Monica Carrascosa en el ciclocross de Legazpi Mónica compitió con ropa prestada. / Facebook La cicislta asturiana tuvo que competir con ropa prestada que le dejaron al quedar cerrada su furgoneta con todo su material BRUNO VERGARA Bilbao Lunes, 5 noviembre 2018, 23:36

La ciclista Mónica Carrascosa afrontó la prueba de ciclocross de Legazpi disputada el pasado 1 de noviembre como otra cualquiera. No había nada de especial. Sin embargo, la corredora del equipo Bike Zona vivió una «auténtica odisea» antes de poder comenzar la carrera. Un problema con su furgoneta hizo que todo su material, salvo las bicicletas, que las tenía fuera del vehículo, quedara dentro horas antes de la competición.

Carrascosa debía presentarse la línea de salida a las 11.20. Se despertó temprano, a eso de las 7 de la mañana. Desayunó en su furgoneta, habilitada con todo lo indispensable para dormir. Con una chaqueta por encima del pijama y en zapatillas fue a tomar un café a la cafetería. Dejó las llaves puestas en el contacto y el portón lateral abierto. «Somos como una familia. Aquí nadie roba», sostiene la corredora. Cuando volvió a su vehículo, la puerta estaba cerrada, «alguna buena persona me la ha cerrado», pensó. Al intentar abrirla no pudo. La Ertzaintza trató de ayudarla para abrir la furgoneta. Fue imposible. Así que comenzó su contrarreloj individual para hacerse con ropa para la carrera. La organización de la prueba anunció por megafonía el problema que tenía la ciclista asturiana, que no se quería ir sin competir.

Mónica, a la derecha, acabó tercera. / FACEBOOK

Con el paso del tiempo comenzó a recibir la solidaridad de la gente. Pero la ciclista del Bike Zona es menuda. Mide 1,59 metros y su ropa es 2xs. Buzo, casco, chaqueta, cullote, sujetador. Todo tenía que ser prestado, ya que ella seguía en pijama. «Es que me quedaba grande hasta la ropa de las cadetes», relata Carrascosa, que tuvo el mayor problema para encontrar unas zapatillas. Tras preguntar a más de medio centenar de personas dio con unas de una niña. Se presentó en la línea de salida sin guantes; no hubo manera de conseguirlos.

La ciclista asturiana logró terminar la prueba en tercer lugar, si bien tuvo algún que otro problema con las zapatillas prestadas. «En cuanto hacía toda la fuerza para meter vatios, se me salían las calas», explica. Así que de salida, y tras atacar y estar la primera, se quedó relegada al último lugar. Recuperando posiciones logró entrar en el pódium, aunque lo mejor con lo que se queda Carrascosa es con la solidaridad de la gente. «Solo puedo dar las gracias. Sin la ayuda de todos no habría podido».