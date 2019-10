Cuarto asalto de Gurutze Frades al Ironman de Hawai La vizcaína será la única española que tome la salida en la prueba profesional. / G. F. La triatleta vizcaína es la única española en la competición élite, donde están las 35 mejores mujeres del planeta en la larga distancia IGOR BARCIA Sábado, 12 octubre 2019, 00:44

Gurutze Frades vive estos días una semana que ya es habitual en su carrera deportiva y que pasa por ser una de las más intensas en cuanto a emociones, la semana previa al Ironman de Hawai, que afronta este sábado por cuarto año consecutivo. La triatleta de Iurreta ha vuelto a colocarse entre las 35 mujeres de todo el mundo que se han ganado el derecho a participar en la cita de larga distancia más importante del calendario, en una temporada en la que ha cambiado el sistema de clasificación y donde Frades obtuvo su billete gracias a la segunda plaza en el Ironman de Sudáfrica del mes de abril. La vizcaína será la única mujer española en disputar la prueba profesional, mientras que en hombres estarán el alavés Eneko Llanos y Clemente Alonso.

«La verdad que el cambio es más exigente, porque hasta este año, la clasificación se ganaba si estabas entre las 35 mejores del ranking Ironman. Ahora había que ganarse la plaza en una competición, pero el cambio me ha venido bien, porque el hecho de tener asegurada mi plaza desde Sudáfrica me ha permitido preparar Hawai con mucho tiempo de antelación», explica desde Kona, donde ya crecen los nervios previos a la gran cita del año.

En total han sido «23 semanas» de trabajo junto a su entrenador y pareja Roberto Corujo, en una planificación donde ha vuelto a primar la concentración en altura. Años atrás Gurutze hizo entrenamientos en zonas del Mediterráneo, pero ambos han decidido que lo que mejor les va es acudir a Sierra Nevada por la altura y las comodidades que ofrece el centro de alto rendimiento granadino. Allí ha trabajado el último mes, y ambos han viajado directamente de la altura hasta Hawai, donde la triatleta ha permanecido desde el pasado día 30 para aclimatarse un año más al calor y la humedad de Kona, así como al cambio horario. «Ya tenemos la experiencia de años atrás, y ya sabemos cómo debo preparar esta prueba, y cómo la debo afrontar», afirma.

Pálmaces, Buelna y Fromista han sido los tres triatlones donde la vizcaína ha ido puliendo su estado de forma y comprobando el avance de su preparación para afrontar en Kona los 3,9 kilómetros de natación, 180 de bici y 42 de atletismo. En los tres ganó y comprobó que todo iba según lo previsto. Sabe que ha llegado a Kona con los deberes hechos, pero ahora toca poner en competición todo el trabajo desarrollado, y sobre todo, «tener suerte ese día, o mejor dicho, que no haya contratiempos imprevistos como algún problema en la transición o una amonestación de cinco minutos en bicicleta como sucedió el año pasado. Con lo que cuesta mejorar un minuto!», recuerda Frades.

«Lo que quiero es dar lo mejor de mí nadando, en bici y en la carrera a pie. Con mejorar mis tiempos y no tener contratiempos, lo demás ya vendrá»

Sus tres anteriores actuaciones se saldaron con plazas por encima del puesto 20 –33 en 2016, 22 en 2017 y 24 el pasado año–pese a que el objetivo siempre fue más ambicioso, así que para esta edición, no quiere hablar de puestos, solo de mejora. «Es que ya me ha quedado claro cada año lo mucho que cuesta mejorar tan solo una plaza, así que lo que quiero es dar lo mejor de mí nadando, en bici y en la carrera a pie. Con mejorar mis tiempos y no tener contratiempos, lo demás ya vendrá. Y pelear en el atletismo, que la cabeza aguante y no venirme abajo, porque esta prueba es muy exigente», analiza la triatleta vizcaína que a sus 38 años, siente que está en condiciones de dar un salto de nivel en la gran cita de la larga distancia, el Ironman de Hawai.