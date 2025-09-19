El Lointek Gernika, a revalidar el título de la Euskal Kopa La máxima competición de baloncesto profesional femenino recalará en Durango por sexta vez el 25, 26 y 28 de septiembre, con la presencia del equipo de la villa foral, IDK y Araski

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 19 de septiembre 2025

El baloncesto femenino de más alto nivel recalará en Durango los próximos 25, 26 y 28 de septiembre con la celebración de la XIX edición de la Euskal Kopa, que contará con la presencia del Lointek Gernika, IDK Euskotren y Araski.

El equipo de Gernika, tras dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria de ida de la Eurocup al vencer por 57-90 al conjunto griego de Pas Giannina, quiere comenzar con buen pie la temporada y revalidar el título que consiguió en 2024, tras tres años sin poder hacerlo.

«Tras la primera piedra de toque en la previa de la Eurocup, que es muy importante, nos jugábamos mucho, el equipo está en un buen momento de forma. Nos gusta mucho esta competición, a pesar de que hemos perdido recientemente a Cameron Williams, por una rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda y ha viajado a Estados Unidos para recuperarse», subrayó a este periódico su presidente Gerardo Candina, tras no poder acudir a la presentación del evento que ha tenido lugar este mediodía en el Ayuntamiento de Durango.

«Es la plantilla que hemos querido y hemos podido hacer. Es una plantilla que nos ilusionaba y sigue ilusionando, con una plantilla compensada y muy flexible y hay muchas jugadoras que pueden jugar en diferentes puestos, con toda la ambición del mundo para llevarnos la Euskal Kopa. No hay favoritos, a estas alturas y conociéndonos, está absolutamente abierta. Y cualquier equipo se lo puede llevar», confesó el dirigente.

Partidos a las 19.00 y a las 12.00 horas

El jueves, 25 de septiembre, se disputará a las 19.00 horas en el polideportivo Landako el primer encuentro de la competición, entre el IDK Euskotren y Araski. Al día siguiente, será el turno del Lointek Gernika e IDK Euskotren con el mismo horario, mientras que el domingo cerrarán esta competición que cuenta al club local Tabirako Baqué como anfitrión, con el duelo entre Araski y Lointek Gernika a las doce del mediodía.

Como ha asegurado el presidente de la Federación Vasca, Luis Sautu, esta competición celebró su primera edición en 2005-06 y de forma ininterrumpida se ha disputado hasta ahora, siendo la sexta vez que recala en Durango. «Es una competición que les gusta ganar a todos en plena pretemporada y a las puertas del comienzo de la liga femenina el primer finde de octubre. Somos una comunidad autónoma privilegiada en el ámbito del baloncesto, tenemos un equipo por cada territorio histórico, rivalidad y pretemporada, competición que a los tres clubes les gusta ganar y participar en ella», subrayó.

Mientras, la directiva del Araski, Amaia Castresana, subrayó que se enfrentarán a dos equipos de nivel. «Es un evento con mucho nivel en plena preparación para un equipo como el nuestro que cuenta con ocho caras nuevas y está sirviendo para conocerse con gente nueva. El objetivo tenemos claro, es la permanencia dentro de una liga que se está poniendo cada vez más dura. Esperemos no sufrir tanto y seguir un año más en Liga Femenina, en nuestra décima temporada en la máxima categoría profesional. No hay favoritos y serán partidos emocionantes«, reconoció.

Por último, la entrenadora del IDK, Azu Muguruza, confesó a este periódico que se están conociendo muchas jugadoras nuevas en la pretemporada. «Los objetivos son semana a semana y que vayan asimilando los conceptos y las normas para intentar dar nuestra mejor versión. Hemos intentado formar una plantilla bastante equilibrada en todos los puestos, con un nivel físico bastante bueno y queremos que sea un equipo que juega de forma colectiva, todas pueden aportar. Los tres hemos conformado buenas plantillas en una liga que está todo tan difícil y queremos intentar empezar con buenas sensaciones, sólidas en la pista y a partir de ahí, ver el nivel de la liga», reconoció.

Por otra parte, la presidenta del Tabirako Baqué, Alicia Gómez, subrayó que una temporada más cuentan con «la suerte de ser anfitriones y de acoger esta Euskal Kopa, contaremos con la presencia de las chicas jugadoras de primer nivel de Euskadi y toda la afición duranguesa podrá disfrutar. Es todo un lujo y queremos dar las gracias a Federación Vasca de baloncesto, Ayuntamiento y Durango Kirolak por acompañarnos en este camino», confesó antes de apuntar que el club de la comarca cuenta actualmente con 55 equipos (37 escolares y 18 federados) y celebrarán este domingo el torneo 3x3 a favor de la asociación contra el cáncer.