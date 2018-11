Atletismo «Me siento muy identificada con el BM Bilbao, por eso he decidido cambiar de aires» La atleta extremeña acompañó al equipo BM Bilbao en su acto de presentación en la capital vizcaína / BM Bilbao Teresa Urbina, especialista en 3.000 obstáculos, llega al club vizcaíno para reforzar el cross y la ruta OLGA JIMÉNEZ Viernes, 16 noviembre 2018, 01:08

Teresa Urbina (Cáceres,1985) llega al BM Bilbao en plena madurez. Especialista en 5.000 metros y, sobre todo, 3.000 obstáculos, la evolución en la ruta le ha dado su gran recompensa con el último título nacional en media maratón. Varias veces internacional, campeona universitaria, junior y promesa, tras siete temporadas en las filas del Barcelona decide cambiar de aires, segura de recalar en el mejor equipo de España y uno de los punteros en Europa en el cross. Decidida a aportar su calidad y experiencia, nos cuenta sus objetivos para esta nueva temporada que se ha iniciado en su caso debutando con los colores de club vizcaíno en el cross de Atapuerca.

Tras siete temporadas en el Barcelona ¿qué le ha atraído del BM Bilbao para decidir fichar por el equipo vizcaíno?

El hecho de que sea el mejor equipo de España de cross y de ruta, me llamaba mucho la atención porque son dos de mis especialidades más fuertes y evidentemente, estar en el mejor equipo nacional me motiva muchísima. Se une que tengo buenísimas compañeras en el equipo, todo es mucho mejor. Además, el funcionamiento de club, su política, cómo cuidan a las atletas son detalles que a la hora de cambiar de club se valoran mucho.

Con 33 años, ¿es la mejor edad en el atletismo y en su especialidad?

Creo que sí. Al ser fondista, espero que me queden varios años de carrera deportiva. Para el cross y la ruta, es la mejor edad, porque ya son muchas competiciones y kilómetros, y la madurez suficiente para saber lo que quieres y no quieres y a dónde quieres llegar.

Me lo deja en bandeja para preguntarle ¿qué quiere y qué no quiere?

A la hora de hacer este cambio, quería un club en el que yo me sintiera a gusto e identificada, tanto con su gente como con su política. No quería un club de ligas, de pistas. Quería centrarme en el cross y la ruta que donde yo puedo aportar más. Son dos cosas que el BM Bilbao reúne y estoy encantada.

Hablamos de objetivos como club y de los individuales

Como club, está claro que seguir sumando títulos nacionales en el cross y, por supuesto, el podio en Europa. A nivel individual, me gustaría estar, de nuevo, en un Mundial de cross, que este año será en marzo. Eso supondrá estar entre las 5 o 6 primeras del campeonato de España. También quiero mejorar mi marca en media maratón. Y en la pista, no tenemos centrado el objetivo, pero supongo que lucharé por ir al mundial de aire libre en Doha, aunque los objetivos de verano aún no están tan definidos como los de invierno.

Este BM Bilbao mantiene el bloque de año pasado, pero con su presencia y la de María Zorroza, parece aún más temible

Sí, sí. Es un equipazo. Si llegamos todas en buenas condiciones y no nos lesionamos, creo que no tenemos rival. Estamos muchas, nos llevamos muy bien, hay un gran ambiente y eso es importantísimo para hacer equipo.

El mundial de Doha está lejano en el tiempo, pero forma parte de la ambición de cualquier atleta

Por supuesto. Es septiembre de 2019, pero está en la cabeza. Lo que pasa es que las circunstancias que van pasando a lo largo de la temporada y los momentos de forma, todo va definiendo los objetivos.

¿Su espinita clavada es ser olímpica?

Sin duda. Es algo que tengo ahí y que quiero intentarlo. Ojalá me la quite en Tokio 2020 (risas)

¿En qué distancia le gustaría debutar como olímpica?

Bueno. Mi distancia es lo 3.000 obstáculos, pero ahora está todo el mundo comiéndome la cabeza para que debute en maratón e intente ir a los Juegos en esa distancia que sinceramente, me apetece más. Sé que hay mucha competencia. Afortunadamente hay muchas pruebas nacionales en las que el nivel ha subido.

¿El paso a paso en los atletas es más real que en otros deportes?

Seguramente, por el tema de las lesiones. Desgraciadamente me ha tocado sufrir sinsabores físicos que me han dejado fuera de campeonatos importantes aun teniendo la mínima y con la clasificación lograda. Así que prefiero vivir más el presente.

Vive en Madrid desde hace 10 años, pero es extremeña ¿por qué hay tan buenos y buenas atletas en su tierra?

(Risas). Creo que venimos de una buena hornada. Hay buenas atletas, pero la pena es que, por ahora, no hay relevo. Nosotras hemos tenido dos lustros. Los años varían entre el equipo que hay ahora. Yo me llevo con la mayor 5 años y con la pequeña otros 5 años. Tenemos una selección extremeña muy buena. Pero me preocupa cuando lo dejemos. Extremadura creo que siempre ha sido una potencia en el cross y fondo. Se ha apostado siempre mucho, porque hay una liga de campo a través muy bonita. Todo eso atrae mucho. Yo me crie viendo competir a gente que hace años era muy importante. Eso creo que ha hecho que salga gente buena. Pero el futuro lo veo un poco negro, la verdad.