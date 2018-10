Duatlón Irene Loizate: «Me gustaría ir al Mundial el año que viene» Irene Loizate, a la derecha, en el podio. / BILBAO ATLETISMO SANTUTXU La durangarra se ha colgado le oro en la categoría Sub-23 y el bronce en la clasificación élite del Campeonato de Europa de Duatlón celebrado en Ibiza y ya piensa en grande BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 24 octubre 2018, 01:31

Irene Loizate aún no se cree lo que consiguió el pasado fin de semana en el Campeonato de Europa de Duatlón celebrado en Ibiza. La atleta durangarra se colgó la medalla de oro en la categoría sub-23 y el bronce en la general élite. «Estoy contenta y la carrera fue muy bien. Me esperaba ese resultado en Sub-23 pero en élite no me esperaba quedar tercera», explica la vizcaína a EL CORREO.

10 km a pie, 40km en bici y 5km a pie para llegar a la meta en un tiempo de 2:01:57. «Los últimos 5.000 mil de la carrera los disfruté porque me vi con opciones de entrar en el podio», confiesa. Sin embargo, Loizate reconoce que prueba no fue fácil. «El 10.000 fue muy duro, con viento y las primeras tirando muy fuerte. El circuito de bici era fácil y como fui en grupo me valió para recuperar. El 5.000 final había que hacerlo fuerte para entrar en podio, llegué a la recta final junto a la segunda, campeona del mundo de este año, que fue más rápida en el sprint», señala.

En la prueba, la victoria fue para la francesa Sandra Levenez con un tiempo de 2:01:23, mientras que la segunda clasificada fue Sandrina Illes, que se impuso a la durangarra en el sprint final.

Con las dos medallas al cuello, la atleta del BM ya tiene nuevos retos en mente, entre ellos, el Mundial de Duatlón que se disputará en Pontevedra. «Me gustaría hacer el Mundial el año que viene. No sé qué criterios tienen los de la Selección pero supongo que tendré opciones para ir», avanza. Una victoria que ha sido una inyección de motivación para la joven vizcaína, que amplía sus horizontes con un objetivo principal: poder ir al Mundial.