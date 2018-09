Atletismo Iraia García, plata en el Campeonato del Mundo Máster: «Aún no me lo creo» Iraia García, a la izquierda, junto a las otras dos medallistas. / BM Bilbao La atleta del BM Bilbao ha superado las expectativas en los 2.000 obstáculos logrando la segunda plaza y ya mira a su próximo objetivo: el 1.500 BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 7 septiembre 2018, 16:05

La atleta del BM Bilbao Iraia García se ha colgado la medalla de plata en 2.000 obstáculos en el Campeonato del Mundo Máster superando todas las expectativas. «Llevo todo el verano entrenando para esta prueba, pero este resultado no me lo esperaba para nada. Siendo realista aspiraba a un quinto o cuarto puesto. Estoy ahora mismo que no me lo creo. No soy consciente de lo que he logrado», cuenta una emocionada García. La deportista, que cumplirá 36 años el próximo 16 de septiembre, ha completado el recorrido en un tiempo de 6:53:10, una marca de la que se siente muy orgullosa y que supone el récord de Euskadi de veteranas. «En septiembre de año pasado me propuse batir el récord de España de 6:55 y lo he conseguido», explica.

La atleta controló la carrera desde el primer momento haciéndose con la cuarta posición, hasta que en la última vuelta se colocó segunda. «Antes de la carrera, si hago un análisis, no me veía capaz de lograr lo que he conseguido. Había una keniata con un tiempo de 6:20, que es una marca de deportista de élite», recuerda la deportista. Tras un verano de preparación, García iba a la competición «con los pies en la tierra» consciente de cuáles eran las posibilidades. «Una vez que ha sonado el pistoletazo de salida, todo ha cambiado. La keniata ha ido quedándose atrás e incluso entorpeciendo al resto», confiesa. La vizcaína se ha notado con fuerzas durante la prueba y ha ido a por todas. «A falta de dos vueltas no he notado mucho cansancio en las piernas y he ido a por Eva Arias, que era la que estaba en cabeza. Me sacaba varios segundos y he conseguido recortarle a dos», dice.

La deportista vizcaína sigue acumulando medallas este año después proclamarse campeona de España de cross en categoría F35 el pasado mes de marzo. Con la emoción aún en el cuerpo, la de Galdakao ya tiene la mirada puesta en su próximo reto: el 1.500. «Lo afronto con mucha energía y con un subidón de adrenalina increíble. Esta plata me ha dado mucha fuerza», finaliza. Iraia García intentará volver a repetir la hazaña en la carrera de 1.500 que disputará el próximo fin de semana en Tenerife.