Ultra Trail «Soy competitiva y me gusta ganar, pero esto no me da de comer» Maite Maiora cruza la línea de meta de la XXI Hiru Haundiak. Maite Maiora La campeona de la Hiru Haundiak 2018 remata con este triunfo un año de altibajos

Tras una temporada muy irregular, Maite Maiora (Mendaro, 1980) decidió «a última hora» participar en la Hiru Haundiak, la prueba de ultrafondo que discurre por los tres territorios vascos y sube a las tres cimas más altas de Euskadi: Gorbea, Anboto y Aizkorri. Su decisión no pudo ser más acertada ya que consiguió la victoria, y a punto estuvo de pulverizar el récord de Silvia Trigueros de 12 horas y 48 minutos. Solo lo superó por 15 segundos. Este triunfo le ha valido para olvidar los malos momentos del año y para plantearse una próxima temporada con nuevos retos, aún por definir.

- Su primera Hiru Haundiak y consigue la victoria. ¿Le gustó la carrera?

- Claro, aunque era la primera vez que participaba, el recorrido ya lo había entrenado y he disfrutado muchísimo. Ha sido bonita la carrera y también la preparación.

- Una buena forma de concluir la temporada…

- Hacer la Hiru fue una decisión de última hora, como quien dice. Como la temporada había sido tan triste y esta prueba la tenía pendiente desde años, me hacía ilusión hacerla. Saliese como saliese, tenía decidido que era la última carrera y al final he acabado super contenta.

- ¿Tan mal recuerdo tiene de este año?

- Pasé el invierno con una tendinitis en el tobillo y no pude entrenar con mucha calidad. Lo fui arrastrando y empecé la temporada a trancas y barrancas. En el campeonato del mundo de Penyagolosa Trails obtuve un quinto puesto, que no estuvo mal, pero me dejó una sensación agridulce. De ahí en adelante, ya no salió lo que esperaba. Pero de todo se aprende. Ha sido una mala temporada y es lo que hay.

- También es cierto que 2016 y 2017 fueron dos años llenos de éxitos…

- Eso es. Pero soy consciente de que esto no me da de comer. Es verdad que soy competitiva y me gusta hacer buenos puestos, pero si no gano, no pasa nada. Como me recuerda mi chico, haga lo que haga, el lunes tengo que ir a trabajar.

- ¿Disfruta más una carrera cuando no tiene la presión de ser la favorita?

- A mi no me gusta estar en boca de todos, pero es inevitable y hay que saber gestionarlo. Es mejor no darle demasiada importancia.

- ¿En estas carreras largas es tan importante estar bien física como psicológicamente?

- Creo que en todos los aspectos de la vida. Es más, creo que la cabeza está antes que el físico. A nivel deportivo, también.

- En la edición de la Zegama de este año se tuvo que retirar y no pudo revalidar su triunfo. ¿Pero no se debió a un problema físico?

- Es cierto, fue de cabeza, no tenía ninguna sobrecarga. La gente me preguntaba si me había recuperado y en realidad no me pasaba nada. Cuando hay un problema psicológico, el tratamiento es más difícil.

- ¿Cuál es su disciplina favorita: kilómetro vertical, ultra, media distancia?

- Me gusta hacer un poco de todo. Según la época del año me siento mejor en una disciplina o en otra. Aunque no me decanto por nada especial, sí es cierto que ahora estoy yendo a carreras más largas que a kilómetro vertical.

- Lleva compitiendo desde 2011, ¿cree que con más experiencia se obtienen mejores resultados en las ultras?

- Sí porque cuanto eres más joven tienes más chispa para otro tipo de carreras. Luego, los años de experiencia te hacen sentir más confianza en ti misma y aguantas mejor. Por ejemplo, al afrontar los 100 kilómetros, la mayoría de la gente siente miedo porque no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. A mí también me dan respeto, porque son muchos kilómetros, pero ya sé que mi cuerpo va a aguantar. Eso te lo da la experiencia, porque te conoces mejor a ti misma.

- ¿Qué objetivos se plantea para el próximo año?

- Tengo la puerta abierta. Llevo varios años haciendo lo mismo y me apetecen retos diferentes, que me motiven. Aún no tengo nada decidido.

- Dice que este deporte no le da de comer, pero ¿cuenta con el apoyo de patrocinadores?

- Sí, cada vez más. Mi patrocinador oficial es La Sportiva, que me ayuda con el material deportivo, también tengo a Peugeot y la Etormobil de Bergara, que me dejan el vehículo, además de otras marcas que me apoyan. Dicho así parece fácil, pero hay mucha gente que tiene que luchar por conseguir que le den un par de zapatillas. En ese sentido soy muy afortunada.

- ¿De qué se gana la vida?

-Soy policía municipal en Elgoibar. Mi mayor hándicap es que también trabajo algunos fines de semana y tengo que cambiar los turnos, si me coincide con alguna carrera. Pero no tengo queja de mis compañeros.