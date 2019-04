Goleada para despedir un año histórico

«Ha sido uno delos partidos más completos»

Aunque la victoria de Osasuna privó al Alavés de lograr un hueco en el play off de ascenso a la Liga Iberdrola, el técnico albiazul, Joseba Basarrate, terminó contento con el rendimiento de sus jugadoras en el que fue «uno de los partidos más completos del año». «Lo que les hemos pedido a las jugadoras lo han hecho de maravilla. Han jugado bien al fútbol», celebró tras el choque.

Era un escenario complicado, que favorecía la aparición de la relajación, pero no fue así, a juicio del técnico. «El partido me lo esperaba peor, más bajo de ritmo. Puede ser que el rival no haya estado tan eficaz como otros días, pero estoy contento porque me lo esperaba peor», apuntó.

Con todo, el equipo salió al césped con la confianza de que podía darse un resultado positivo en Logroño. El arranque fue del agrado de Basarrate, al igual que el desarrollo del choque. «Teníamos que apurar ese pequeño porcentaje y lo hemos hecho bien desde el principio. Buenas sensaciones y, en general, ha habido muy buen juego», desgranó.

Un encuentro también propicio para que algunas de las jugadoras que no han sido titulares con regularidad dispusiesen de minutos para ganarse un hueco en el plantel. «Las que tenían que estar han estado», aseguró el técnico. Buenas palabras, en particular, para Alexia. «Es un escándalo. Siempre tiene una actitud arrolladora, jugara cinco minutos u ochenta. Le felicito».