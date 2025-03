Las Gloriosas se ganan el derecho a soñar

A solo dos puntos del liderato y con seis jornadas por jugar. Así llegan las Gloriosas al tramo decisivo de la temporada en la lucha ... por el título liguero y el ascenso directo a Primera División. Después de cosechar tres victorias consecutivas frente al Atlético de Madrid B, Barcelona B y DUX Logroño –este último con una jugadora menos durante toda la segunda mitad tras la expulsión de Nayadet–, las jugadoras de Andrea Esteban llegan relanzadas a la lucha por volver a jugar en la máxima categoría del fútbol español.

El triunfo del pasado sábado en Ibaia ante el cuadro riojano dejó a las vitorianas prácticamente clasificadas para el playoff. Sólo una hecatombe puede privarles de pelear por una plaza en la Liga F. Con 43 puntos y con 18 en juego, las albiazules se encuentran doce puntos por encima del Cacereño, el conjunto que marca a día de hoy la frontera para luchar por las eliminatorias. Asimismo, gracias a la última victoria cosechada en casa frente al DUX, las alavesas mantienen sobre el conjunto vinotinto –tercer clasificado– seis puntos de ventaja y el golaveraje ganado.

Pero las Gloriosas no quieren tener que pasar por este trámite. Y es que el codiciado primer puesto, en manos del Alhama desde hace cuatro jornadas, se encuentra a menos de un partido de distancia. Las murcianas no pierden en liga desde el mes de octubre, cuando cayeron a domicilio (2-1) frente al Fundación Alba. El cuadro dirigido por Dani Álvarez, que llegó a conseguir seis victorias de forma consecutiva, no logró pasar del empate en la jornada anterior fuera de casa frente al Cacereño. Se trata de su primer 'tropiezo' desde diciembre del pasado año, cuando también firmaron la igualada con el Barça B.

El equipo de Andrea Esteban encadena tres victorias que han apretado aún más la lucha por el ascenso directo

Sin embargo, a favor de las albiazules juega que parecen haber dejado atrás el bache que sufrieron en enero y a principios de febrero. Las de Andrea Esteban encadenaron tres derrotas y un empate que echaron por tierra una primera vuelta impecable, en el que las vitorianas sólo cedieron tres empates y cinco goles en contra.

Pero no cabe duda de que las Gloriosas se han sobrepuesto con carácter para voltear la situación. Encadenan tres triunfos ante adversarios de altura y se han vuelto a poner a tiro del liderato. Además, la incorporación de Sanadri, cedida por el Athletic para buscar de nuevo el ascenso que ya protagonizó en su anterior etapa alavesista, ha dado un nuevo aire al ataque de Andrea Esteban. La delantera firmó un doblete en la visita al Barça B, que propició una remontada determinante. Pero si de algo puede presumir el Alavés femenino es del reparto del protagonismo en el gol, donde Manoly Baquerizo y Tere Morató figuran como las máximas artilleras con seis goles cada una.

Visita al Sporting de Huelva

En cualquier caso, el calendario para las alavesas no será sencillo. Las pupilas de Andrea Esteban se enfrentarán el domingo (12.00 horas) en tierras andaluzas al Sporting de Huelva, para después recibir en Ibaia al Atlético Baleares, dos conjuntos que actualmente ocupan plazas de descenso. Será entonces cuando la exigencia subirá un peldaño más. A continuación, las albiazules jugarán en Tajonar el derbi frente a Osasuna y recibirán al Villarreal, para concluir con el desplazamiento a Lleida para medirse al AEM, que ocupa los puestos nobles de la clasificación, y el encuentro en casa contra el Getafe, también en la zona roja de la tabla.

El Alhama, por su parte, tendrá un calendario muy similar. El conjunto del Mar Menor jugará sus dos próximos encuentros contra los filiales del Atlético de Madrid y Barça antes de disputar un partido que puede ser clave por el ascenso en Logroño contra el DUX. Después, las murcianas se verán las caras en casa contra Osasuna, antes de cerrar la campaña contra el Getafe en Madrid y el AEM en Murcia.

Seis batallas por delante para que las Gloriosas vuelvan a conseguir un ascenso que ya consiguieron bajo las órdenes de Mikel Crespo en la campaña 2020-2021, que apenas se pudo celebrar por las restricciones y las secuelas que todavía el mundo arrastraba de la pandemia del coronavirus. Seis partidos con licencia para soñar y regresar por todo lo alto a lo más grande del fútbol femenino.