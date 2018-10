El camino de Luisa Ibarrola en el ciclocross de élite Luis Ibarrola, en una prueba. Debutó en Orduña con su nuevo equipo Delikia-Ginestar, logrando un segundo puesto, por detrás de Lierni Lekuona OLGA JIMÉNEZ Jueves, 18 octubre 2018, 20:24

Cuando los trenes pasan en la vida, lo más frecuente es que los cojamos por lo que pueda pasar. Habitualmente quien no lo hace se arrepiente; por eso Luisa Ibarrola decidió enrolarse en las filas del Delikia-Ginestar para iniciar una andadura más profesional en el mundo del ciclocross como corresponde a un equipo UCI. La apuesta por el ciclismo en el barro es clara por parte de esta escuadra que cuenta con grandes especialistas como Ismael Esteban o Felipe D'Ors, subcampeón del mundo sub 23 en 2016, mientras que en féminas la apuesta ha sido por Elena Lloret como favorita a llevarse la Copa de España, en su regreso a esta disciplina donde ha sido campeona de España en categorías inferiores tras varios años centrada con la mountain bike y la alavesa Luisa Ibarrola tras proclamarse la pasada temporada campeona de España sub 23. «Tomo esto como una gran oportunidad que quiero aprovechar. Como no hay muchas de éstas, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Me siento una privilegiada de poder estar en un equipo UCI como Delikia-Ginestar. Me he amoldado muy bien al equipo y para mí estar en la presentación oficial en el Consejo Superior de deportes fue impresionante. Dice algo de lo que es este equipo» explica a EL CORREO.

Su debut en Orduña el pasado fin de semana fue brillante. Segunda en categoría élite tras Lierni Lekuona, a pesar de estar « baja de forma». La temporada es larga, y lo mejor vendrá en los meses duros de invierno. «Funciono mejor con el barro. La mejor época es a partir de diciembre, con lluvia, y frío. Es cuando empieza a hacer el tiempo de ciclocross. Me gustan esas condiciones para competir».

Su presencia en un equipo UCI le abre la puerta a competir internacionalmente y adquirir experiencia en pruebas de Copa del mundo, por eso, además del calendario nacional, con las cuatro pruebas de Copa de España o el campeonato de España, la cita más relevante, viajará a Bélgica y Holanda para codearse con las mejores. Con solo 18 años, le queda todo por aprender. «Tengo las citas internacionales más o menos marcadas, pero si estoy floja, pues reconsideraría ir. Si todo va bien, el broche a su primera temporada como profesional llegaría en el mes de febrero con el Mundial en la localidad danesa de Bogense.

Todo lo deportivo estará condicionado a lo académico. La de Saratxo ha comenzado sus estudios universitarios de fisioterapia en Leioa. Consciente de que vivir del deporte es difícil y por un tiempo determinado, su futuro está en este camino que emprende con ilusión y mucho esfuerzo. «La universidad es lo primero. Ya lo he comentado. He empezado con mis estudios de fisioterapia y me voy organizando porque le horario se acopla para que pueda entrenar por la mañana y por la tarde» apunta con entusiasmo.

En las quinielas de favoritas esta temporada, la joven alavesa puede ser la sorpresa ante figuras consolidadas como Aida Nuño, Lierni Lekuona, Olatz Odriozola, Lucía González o su propia compañera de equipo Elena Lloret. Todas más veteranas, Ibarrola jugará sus bazas desde su juventud y ganas de agradar esta temporada.

Calendario:

20 octubre: Medina de Pomar (Burgos)

21 octubre: Villarcayo (Burgos9

27 octubre: Laudio (Copa de España)

28 octubre: Elorrio (Copa de España

18 noviembre: Les Franqueses (Copa de España)

11 noviembre: Karrantza (Copa de España)

23 diciembre: Namur (Bélgica) Copa del Mundo

26 diciembre: Zolder (Bélgica) Copa del Mundo

13 enero: Pontevedra (Campeonato de España)

20 enero: Pontchâteau (Francia) Copa del Mundo

27 enero: Hoogerheide (Holanda) Copa del Mundo

3 febrero: Bogense (Dinamarca) Campeonato del Mundo