Marta Fernández, comentarista y exjugadora «Hay que recuperar a las españolas que juegan en equipos extranjeros» La exjugadora Marta Fernández comenta ahora partidos en televisión. Antigua jugadora del Perfumerías Avenida, fue una de las baloncestistas más laureadas y recuerda que la Copa «es una vivencia única» NEREA PÉREZ DE NANCLARES Viernes, 1 marzo 2019, 23:44

Marta Fernández (Barcelona, 1981) ha sido una de las jugadoras más laureadas del baloncesto español que cruzó el charco para jugar en la mejor liga del mundo WNBA, con los Ángeles Sparks. Barcelona, Ros Casares y Perfumerías Avenida han sido sus equipos en España tras salir de la cantera del Siglo XXI, y probar la experiencia europea en el campeón polaco Wisla de Cracovia. Cinco Ligas, seis Copas de la Reina, la última en 2015, año de su retirada, más de 100 internacionalidades, varias veces MVP de la liga, se ha convertido en la voz del baloncesto femenino para Teledeporte. La hermana de Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, no ha perdido un ápice de la pasión por este deporte que estos días vive con intensidad en Vitoria, «una ciudad que respira baloncesto».

–Inmersa en la Copa de la Reina, ¿qué primera impresión tiene de lo que está viviendo en Vitoria?

–Para Vitoria, celebrar esta Copa de la Reina es una oportunidad para la ciudad, para el baloncesto femenino y para la liga DIA. De sobra es sabido que esta ciudad respira baloncesto como se está comprobando y además, con este formato recuperado de ocho equipos que ofrece más espectáculo. Después de varios años, recuperar este formato ha sido un acierto. Es espectacular por todo lo que se concentra, aficiones, ambiente de baloncesto. Son cuatro días muy intensos.

–¿Lleva la cuenta de los títulos coperos que ha ganado?

–(Risas). Pues… creo que seis. De verdad que tengo la duda. La última fue en 2015 con Perfumerías en la final ante el Conquero. En el año de mi retirada. Si, son seis (risas).

Gestionar las emociones

–¿Es el torneo más especial?

–Sin duda, para mí la competición más atractiva y en la que más he disfrutado. Siempre que llegaban las semanas previas a la Copa, ya se percibía ese ambiente especial. Además, lo vives de una manera diferente a lo que es la Liga. Todo se condensa en cuatro días, te la juegas en cada partido porque si pierdes te vas a casa. Por eso, hay muchos nervios, hay que gestionar bien las emociones, hay mucho en juego, con un título en juego. Es una vivencia única.

–¿Cree que estamos en un momento clave para el crecimiento del baloncesto femenino?

–Creo que estamos en proceso todavía. La apuesta de DIA es muy importante para ese crecimiento y visibilidad. Espero que, en un corto plazo, esta liga se convierta de nuevo en una de las más competitivas a nivel europeo, volviendo a recuperar a jugadoras importantes, hablo de muchas españolas que se han tenido que ir a jugar al extranjero, a Rusia, WNBA. Ojalá la competición y mejora de sus condiciones permita que vuelvan porque ese es el siguiente paso para que volvamos a ser la liga que fuimos hace unos años. Se está trabajando muy bien por parte de los propios clubes con la promoción y visibilidad. La incorporación del Valencia Basket como equipo ACB con sección femenina es muy importante. Vamos dando pasitos hacia delante pero aún le queda camino por recorrer a esta liga DIA.

–Lleva tres años retirada, ¿cómo se ve el baloncesto desde la otra orilla?

–Bueno, estudié periodismo y lo vivo de una manera especial porque no me he desvinculado del todo. Hago lo que me gusta y, encima, está relacionado con el baloncesto, y lo disfruto muchísimo porque es una experiencia nueva. Cada día voy aprendiendo nuevas facetas. Este es el tercer año que he presentado también el sorteo de la Copa. Y estar al lado de jugadoras y del baloncesto femenino en el que he sido protagonista en la pista durante tantos años, me sigue llenando mucho a nivel personal.

–¿Parece que el reto es desbancar al Perfumerías Avenida?

–Por trayectoria, está claro que el Perfumerías Avenida es el club que está logrando los títulos en los últimos años. Pero es cierto que cada vez es más difícil ganar partidos y en una Copa con este formato, cualquier cosa puede pasar. Ya es novedad que en la Liga DIA sea el Spar Citylift Girona líder y que haya sido capaz de vencer al conjunto salmantino. Y si sale algún equipo que dé la sorpresa, siempre es bonito y enriquece el nivel competitivo. En principio, no arriesgo, creo que jugarán la final Perfumerías Avenida y Girona.