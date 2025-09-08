Xiaomi Redmi Watch 5 Active: Análisis del smartproper_noun_0 con pantalla grande y llamadas Bluetooth por menos de 30 €

Redacción De Tiendas Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:16 Compartir

El Xiaomi Redmi Watch 5 Active se presenta como una opción muy atractiva para quienes buscan un reloj inteligente completo sin gastar demasiado. Este modelo destaca por su pantalla LCD de 2 pulgadas, notablemente más grande que la de muchos competidores, lo que facilita la lectura de notificaciones y el acceso a las funciones diarias. Su diseño ovalado y ligero lo hace cómodo para el uso diario, mientras que la resistencia al agua de 5 ATM permite llevarlo tanto en la piscina como bajo la ducha sin preocupaciones.

Uno de los puntos fuertes del Redmi Watch 5 Active es su autonomía: la batería puede durar hasta 18 días, superando ampliamente a otros relojes inteligentes de precio similar. Además, integra funciones avanzadas como llamadas Bluetooth con cancelación de ruido, monitorización de frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño y más de 140 modos deportivos. La compatibilidad con asistentes de voz y la posibilidad de personalizar la esfera lo convierten en un dispositivo versátil, ideal tanto para quienes priorizan la salud y el deporte como para quienes buscan comodidad en la gestión de notificaciones y llamadas desde la muñeca. Todo esto, a un precio que ronda los 30€, lo posiciona como una de las mejores alternativas en relación calidad-precio dentro del segmento de relojes inteligentes para hombre.

Más de 140 modos deportivos El reloj es perfecto para deportistas ya que incorpora más de 140 modos deportivos, seguimiento avanzado de salud (frecuencia cardíaca, sueño, SpO2) y resistencia al agua de 5 ATM, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para deportistas ocasionales como para quienes buscan monitorizar su bienestar diario. La compatibilidad con asistentes de voz y la personalización de esferas completan un conjunto de funciones muy competitivo para su rango de precio. Comprar en Amazon

El Xiaomi Redmi Watch 5 Active representa una solución práctica para quienes buscan un reloj inteligente funcional sin realizar una gran inversión. Su pantalla LCD de 2 pulgadas, la autonomía de hasta 18 días y la posibilidad de realizar llamadas Bluetooth con cancelación de ruido son ventajas que marcan la diferencia frente a otros modelos de su rango de precio. La variedad de modos deportivos, la monitorización de salud y la resistencia al agua añaden versatilidad para el día a día y el ejercicio ligero. Aunque los materiales no alcanzan el nivel de la gama alta, la experiencia general es positiva y cumple con creces para un uso cotidiano, convirtiéndolo en una opción recomendable por su relación calidad-precio.

