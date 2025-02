El Real Madrid se la juega en Liga, Copa del Rey y Champions de la mano de Movistar Plus+ por sólo 9,99€ al mes

Álvaro Martí Martín Miércoles, 5 de febrero 2025, 09:36 | Actualizado 09:43h. Compartir

No hagas planes para el próximo sábado 8 de febrero. De hecho, te recomendamos que le quites la batería al móvil y eches el pestillo de la puerta al caer la tarde. Que nadie te moleste. Toca concentrarse en el salón de casa con los amigos, porque a las 21:00 empieza uno de los derbis más esperados de LALIGA EA Sports: Real Madrid contra Atlético de Madrid.

Este partido, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, será el punto álgido de la 23ª Jornada liguera. Y ojo, que no se trata únicamente un clásico más que mantendrá en vilo a la capital del reino, sino puede marcar un punto de inflexión de cara a las posibilidades de merengues y colchoneros para alzarse con el título a final de la temporada.

¿Qué tienes que hacer para gozar de este partidazo por todo lo alto? Pues más fácil no lo has tenido nunca: basta con pillar el plan de 9,99€ al mes que ahora te ofrece Movistar Plus+ y convertir tu sofá en todo un palco VIP. No hace falta que tengas contratada la fibra ni el móvil con Movistar, ya que se trata de un servicio OTT que funciona exactamente igual que Netflix, HBO o Amazon Prime. ¡Más fácil imposible!

¿Necesitas más detalles de esta nueva plataforma de contenidos que está arrasando en España? No te preocupes, que te ponemos al día antes del pitido inicial

ENTRENIMIENTO, DEPORTE Y DOCUMENTALES SIN PERMANENCIA

Quizá ya hayas visto algún anuncio o te lo haya comentado un amigo, pero merece la pena que tengas claro cómo funciona esta plataforma. Y es que Movistar Plus+ es otro rollo distinto. Lo que pretende este servicio de contenidos en streaming es que vuelvas a enamorarte de ver la tele, ofreciéndote tanto programación en directo para todo tipo de audiencias, como el cine y las series que más están dando que hablar en todo el mundo.

Suscríbete ya a Movistar Plus + Una de las ventajas de Movistar Plus+ es que da igual qué operador tengas contratado: tu suscripción es cuanto necesitas para tener acceso completo a su catálogo, sin permanencias y sin elementos adicionales que no te interesan. Activa ya tu suscripciión por solo 9,99€/mes

LA MAGIA DEL FÚTBOL SIN SALIR DE CASA Y MUCHO MÁS DEPORTE

Pero… ¿qué hay del deporte? Si este contenido es el que más te interesa, con Movistar Plus+ estás de suerte. Su programación cubre las principales competiciones nacionales y ofrece una amplia cobertura de los eventos más destacados a nivel global. Aquí te resumimos lo que te llevas con tu suscripción:

LALIGA EA SPORTS: Un partido por jornada

LALIGA HYPERMOTION: Los tres mejores partidos por jornada

CHAMPIONS: El mejor partido por jornada

PREMIER LEAGUE: El mejor partido cada jornada

COPA DEL REY: El mejor partido cada jornada

ACB: Dos partidos de cada jornada y el encuentro más destacado de la NBA

TENIS: Los más emocionantes de las principales competiciones de la ATP (Roland Garros, Copa Davis, etc.)

Y también, lo mejor del PREMIER PÁDEL, el Torneo de las Seis Naciones de RUGBY y lo más destacado de la NFL, incluyendo una selección de los playoffs y la SUPERBOWL

Con respecto al fútbol, además del esperadísimo derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, en este mes de febrero tampoco puedes perderte duelos de primer nivel en LALIGA ES SPORTS como:

Villareal-Valencia: sábado, 15 de febrero (21:00)

UD Las Palmas-Barcelona: sábado, 22 de febrero (18:30)

En cuanto a los cuartos de la Copa del Rey, de nuevo hay presencia madridista en Movistar Plus+ con el encuentro de hoy entre el CD Leganés-Real Madrid. Lo puedes ver a las 21:00 horas.

Y si quieres una buena dosis de épica europea, atento a los partidazos de la CHAMPIONS que Movistar Plus+ tiene preparados para ti: REAL MADRID – M. CITY, el nuevo clásico de Europa entre dos equipos que se han enfrentado varias veces en la máxima competición se la juegan en horas bajas. La emoción está servida

¿Hay fans del rugby por aquí? Entonces estáis de suerte, porque este mes hay programados 3 partidos de los que hacen época dentro del Torneo de la Seis Naciones:

Italia-Gales: sábado, 8 de febrero (15:15)

Inglaterra-Francia: sábado, 8 de febrero (17:45)

Escocia-Irlanda: domingo, 9 de febrero (16:00)

Y TODO ESTO POR SÓLO 9,99€ AL MES

No podemos subrayar lo suficiente que todo lo que acabamos de enumerar, más el cine, las series, los documentales, el entretenimiento y la programación infantil, lo tienes por sólo 9,99€ al mes. Y recuerda que puedes contratar tu suscripción seas del operador que seas.

Además, si eres beneficiario del Bono Cultural Joven, que sepas que puedes contratar Movistar Plus+ con un 67% de descuento, por lo que se te queda en sólo 39€ al año. Una oferta insuperable.

Contrata el servicio antes del partidazo del mes a través de su página web y empieza a disfrutar de todo su contenido.