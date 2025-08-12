No te pierdas estas chanclas de hombre para la playa, piscina o gimnasio

Redacción De Tiendas Martes, 12 de agosto 2025, 09:35 Compartir

Con la llegada del buen tiempo, las chanclas para hombre se convierten en un básico imprescindible. Su diseño abierto y materiales resistentes al agua permiten caminar con los pies frescos y secos, tanto en la playa como en la piscina o en casa.

Las tendencias actuales apuestan por diseños con logos visibles y detalles texturizados, reflejando un estilo moderno sin renunciar a la funcionalidad. No faltan las opciones versátiles que se adaptan tanto a un look relajado con bermudas como a actividades acuáticas.

Newsletter

CHANCLAS DE PISCINA ADIDAS ADILETTE AQUA

Ampliar

Las adidas Adilette Aqua Slides son más que una simple sandalia; ofrecen confort diario con su diseño de una sola pieza en EVA. La plantilla Cloudfoam proporciona una sensación mullida y ligera, ideal para usar tras la piscina o en casa. Su perfil sin cordones y la suela de EVA garantizan practicidad y resistencia al agua, manteniendo los pies frescos y secos.

Con su icónico diseño de las tres rayas, estas chanclas combinan sencillez y funcionalidad sin perder estilo. Son perfectas para cualquier rutina veraniega, ya sea en la playa, en la piscina o en casa.

PUMA POPCAT V2 PARA CONFORT ÓPTIMO

Ampliar

Si buscas una chancla que combine estilo desenfadado y confort inmediato, las PUMA Popcat 20 son una opción versátil para el verano. Su correa acolchada de piel sintética envuelve el empeine con suavidad, mientras que la suela de EVA inyectada proporciona una pisada ligera y amortiguada, ideal para la piscina o paseos informales.

El logotipo de PUMA en la tira añade un toque moderno. Estas chanclas ofrecen un agarre seguro gracias a su suela de goma, adaptándose a superficies húmedas o secas.

CHANCLAS DE DUCHA ADIDAS ADILETTE AQUA - EDICIÓN AZUL

Ampliar

Gracias a su diseño sin cordones y materiales ligeros, las adidas Adilette Shower son ideales para quienes buscan comodidad tras la piscina o el entrenamiento. La parte superior sintética se adapta suavemente al pie, mientras que la plantilla contorneada y la suela con tecnología cloudfoam ofrecen amortiguación y descanso en cada pisada.

El logotipo lineal y las icónicas tres bandas aportan un toque distintivo, ideal para quienes valoran el estilo deportivo incluso en los momentos de relax. Son prácticas para duchas o vestuarios, ya que su construcción facilita el secado rápido y el ajuste seguro, acompañando una rutina activa sin renunciar al confort.

CHANCLAS EPIC FLIP V2 DE PUMA

Ampliar

¿Te imaginas unas chanclas que acompañen cada paso del verano sin que apenas las notes? Las PUMA Epic Flip V2 logran el equilibrio entre ligereza y funcionalidad, siendo el aliado perfecto para escapadas, paseos o relax bajo el sol. Su diseño minimalista con tira textil y suela sintética ofrece frescura y comodidad, manteniendo el pie ventilado incluso en los días más calurosos.

Fáciles de calzar y con perfil unisex, son ideales para playa, piscina o uso diario. El logotipo visible añade un toque desenfadado, y su estructura flexible permite plegarlas y guardarlas en cualquier bolsa.

SANDALIAS PURECAT DE PUMA

Ampliar

Las PUMA Purecat son más que sandalias: su diseño cómodo se adapta al pie, ideales en seco y mojado. La correa de EVA abraza el empeine, mientras la plantilla moldeada amortigua cada paso. La suela texturizada ofrece tracción en superficies resbaladizas, perfectas para la ducha o la piscina.

Además de su comodidad, las PUMA Purecat destacan por su funcionalidad y estilo. El logotipo de PUMA en la tira aporta un toque deportivo, convirtiéndolas en una opción atractiva para quienes buscan un calzado versátil.

SANDALIAS LIGERAS LEADCAT 2.0 DE PUMA

Ampliar

Si buscas una sandalia que combine diseño deportivo y confort, las PUMA Leadcat 2.0 ofrecen una experiencia ligera y fresca para el día a día. El perfil acolchado y la correa sintética envuelven el pie con suavidad, mientras que la suela de CMEVA proporciona una pisada flexible y resistente. El logotipo de PUMA destaca en la parte superior, aportando un aire moderno que se adapta a cualquier look informal.

Perfectas para climas cálidos, estas sandalias acompañan tanto en la playa como en paseos urbanos, manteniendo los pies cómodos durante horas. Su estructura facilita el calce rápido y asegura un agarre fiable en cada paso.

SANDALIAS LIGERAS ADIDAS ADILETTE COMFORT

Ampliar

Si valoras la sensación de ligereza tras el ejercicio o en los momentos de descanso, las adidas Adilette Comfort Slides ofrecen comodidad para los pies. Su diseño sin cordones facilita el calce rápido, mientras la parte superior sintética y el forro textil envuelven el pie con suavidad y frescura. La amortiguación ligera de la suela proporciona comodidad continua, ideal tanto para la piscina como para relajarse en casa.

El icónico diseño de las tres rayas añade un aire deportivo que combina con cualquier look informal. Estas chanclas son prácticas y cómodas para la rutina diaria, aportando un toque de estilo sin esfuerzo.

CHANCLAS PUMA COOLCAT DE VERANO CON TECNOLOGÍA COMFORTFOAM

Ampliar

Las PUMA Leadcat ofrecen una sensación de libertad y confort que acompaña cada paso en los días cálidos. Su diseño unisex y perfil deportivo encajan perfectamente en rutinas activas o momentos de relax, adaptándose a cualquier entorno gracias a materiales sintéticos ligeros y resistentes.

La suela de caucho proporciona una pisada estable, incluso en superficies húmedas, mientras que la tira ancha asegura un ajuste seguro. Estas chanclas resultan ideales tanto para la piscina como para paseos informales, convirtiéndose en un básico versátil del armario veraniego. El toque moderno de PUMA añade un aire desenfadado que se integra con facilidad en cualquier look casual.

CHANCLAS ADIDAS COMFORT CLOUDFOAM PARA LA PLAYA

Ampliar

Más que un simple calzado para después del entrenamiento, las adidas Adilette Comfort Slides ofrecen una experiencia de descanso para los pies. Su correa ajustable se adapta con suavidad, mientras la entresuela acolchada y los puntos de masaje en la plantilla proporcionan una sensación de alivio tras una jornada activa o intensa.

El diseño clásico y la suela Cloudfoam aportan una pisada mullida, ideal para quienes buscan comodidad tanto en casa como al salir de la piscina. El material sintético asegura ligereza y resistencia al agua.

CHANCLAS ADIDAS AQUA SLIDE - DUCHA RÁPIDA EN COLOR AZUL

Ampliar

Con su diseño pensado para los momentos de relax tras la piscina, las adidas Adilette Shower para hombre envuelven el pie con una suavidad que sorprende desde el primer uso. La parte superior sintética, adornada con las características tres rayas, aporta un toque deportivo atemporal, mientras que la plantilla contorneada y la espuma suave garantizan una experiencia de secado rápido y comodidad continua.

El material ligero y la suela de caucho permiten caminar con seguridad tanto en vestuarios como en zonas húmedas, evitando resbalones y molestias.

Temas

Verano

CASA

Adidas

Ideal

Amazon