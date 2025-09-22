El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Cocina

Tenemos el escurreplatos perfecto que estabas buscando para tu cocina

¿Sabías que hay escurreplatos compactos ideales para cocinas pequeñas y otros de gran capacidad perfectos para familias? Además, el material y el sistema de drenaje realmente marcan la diferencia en la comodidad y el orden diario.

Redacción De Tiendas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:41

Secar los platos de forma eficiente y mantener la encimera libre de charcos es fundamental en cualquier cocina. Los escurreplatos actuales ofrecen soluciones prácticas y se adaptan a diferentes necesidades de espacio. Los modelos incluyen opciones extensibles y plegables que maximizan el espacio disponible en la encimera, especialmente útiles en cocinas pequeñas.

Al elegir un escurreplatos, es importante considerar el espacio disponible y la cantidad de vajilla que se utiliza regularmente. Este ranking presenta opciones destacadas por su diseño, capacidad y soluciones inteligentes para el secado de la vajilla.

ESCURREPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE NIFFGAFF

Gracias a su estructura de dos pisos, este escurreplatos de acero inoxidable de niffgaff aprovecha el espacio vertical y mantiene la cocina organizada. El diseño compacto, junto con su recubrimiento antióxido, asegura resistencia y estabilidad incluso con un uso diario intenso.

La bandeja de drenaje incorporada evita acumulaciones de agua y facilita la limpieza, lo que ayuda a mantener la encimera seca. Permite ordenar platos, cubiertos y utensilios en poco espacio.

ESCURREPLATOS EXTENSIBLE DE SAYZH

Si buscas flexibilidad en la cocina, el escurridor extensible de SAYZH se adapta fácilmente a cualquier espacio gracias a su diseño expandible de 42 a 57,5 cm. El formato multifuncional permite almacenar desde platos y tazas hasta ollas, todo con un soporte para utensilios ajustable para mayor comodidad.

El sistema de drenaje inclinado dirige el agua directamente al fregadero, manteniendo la encimera seca y limpia. Fabricado en acero inoxidable 304 y polipropileno, resiste la oxidación y resulta sencillo de limpiar.

ESCURRIDOR DE PLATOS DE DOS NIVELES SAYZH

Si buscas maximizar el espacio en tu encimera, este escurridor de platos de 2 niveles de SAYZH destaca por su diseño desmontable y robusto. Fabricado en acero al carbono con acabado negro, soporta gran cantidad de vajilla y utensilios sin perder estabilidad, y su montaje es sencillo, sin herramientas.

El sistema de drenaje rápido, con bandeja inclinada y boquilla giratoria, dirige el agua directamente al fregadero, manteniendo la superficie seca.

ESCURREPLATOS PLEGABLE BELDRAY

Con formato plegable y ligero, este escurreplatos de plástico Beldray destaca por su facilidad para guardarse en cualquier rincón. El diseño compacto incluye separador de cubiertos y soporta platos y vasos, permitiendo aprovechar el espacio incluso en cocinas pequeñas o durante viajes.

La base incorpora orificios de drenaje que evitan acumulaciones de agua y facilitan el secado rápido de la vajilla. Su resistencia a golpes y facilidad de uso lo convierten en una opción versátil para el día a día.

ESCURRIDOR DE PLATOS JUPPLIES EN ACERO INOXIDABLE

¿Buscas una solución elegante y resistente para mantener la encimera seca? El escurreplatos de acero inoxidable JUPPLIES, en formato compacto de 41,5 x 31 x 11 cm, destaca por su diseño contemporáneo y su bandeja de goteo integrada. Su estructura robusta y el soporte extraíble para utensilios permiten organizar platos, vasos y cubiertos de forma eficiente.

La bandeja recoge el agua sobrante y protege la superficie de la humedad, ideal para cocinas de cualquier tamaño.

