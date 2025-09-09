Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

SeguridadSeguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados
Este set de cuatro chalecos reflectantes homologados de Prowiste combina certificación europea, visibilidad total y almacenamiento compacto para ofrecer seguridad y practicidad tanto en carretera como en el trabajo.
Redacción De Tiendas
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:39
El Prowiste 4 Chaleco Reflectante Homologado Set destaca en el segmento de la seguridad vial y laboral por su certificación EN ISO 20471, válida en toda Europa. Este set incluye cuatro chalecos de alta visibilidad en color amarillo, acompañados de una bolsa práctica para su almacenamiento, lo que facilita llevarlos siempre a mano en el coche o en el trabajo. Su diseño de talla única y material de poliéster asegura comodidad y adaptabilidad para cualquier usuario, tanto en situaciones de emergencia en carretera como en entornos de construcción o actividades al aire libre.
Visibilidad de 360 grados
El Prowiste 4 Chaleco Reflectante Homologado Set se diferencia de otros productos similares por su enfoque en la certificación europea y su facilidad de almacenamiento, dos aspectos que destacan frente a alternativas con menos garantías o sin bolsa de transporte. La combinación de calidad, cumplimiento normativo y practicidad lo posiciona como una elección sólida dentro de los "chalecos reflectantes coche" y equipos de protección personal en España.
Fácil de guardar
Set de chalecos reflectantes
