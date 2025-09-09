Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

Redacción De Tiendas Martes, 9 de septiembre 2025, 08:39 Compartir

El Prowiste 4 Chaleco Reflectante Homologado Set destaca en el segmento de la seguridad vial y laboral por su certificación EN ISO 20471, válida en toda Europa. Este set incluye cuatro chalecos de alta visibilidad en color amarillo, acompañados de una bolsa práctica para su almacenamiento, lo que facilita llevarlos siempre a mano en el coche o en el trabajo. Su diseño de talla única y material de poliéster asegura comodidad y adaptabilidad para cualquier usuario, tanto en situaciones de emergencia en carretera como en entornos de construcción o actividades al aire libre.

Visibilidad de 360 grados Una de las características más relevantes de este set es la presencia de dos tiras reflectantes de 5 cm que rodean el chaleco, proporcionando visibilidad de 360° incluso en condiciones de baja luz o durante la noche. Este nivel de protección es fundamental para reducir riesgos en caso de avería o accidente, cumpliendo con los requisitos legales exigidos en la mayoría de países europeos. Comprar en Amazon

El Prowiste 4 Chaleco Reflectante Homologado Set se diferencia de otros productos similares por su enfoque en la certificación europea y su facilidad de almacenamiento, dos aspectos que destacan frente a alternativas con menos garantías o sin bolsa de transporte. La combinación de calidad, cumplimiento normativo y practicidad lo posiciona como una elección sólida dentro de los "chalecos reflectantes coche" y equipos de protección personal en España.

Fácil de guardar Además, la bolsa incluida permite guardar los chalecos de forma compacta en la guantera o el compartimento de la puerta, asegurando que estén siempre accesibles cuando más se necesitan. La versatilidad del producto lo convierte en una opción recomendable tanto para conductores particulares como para profesionales del sector industrial, ciclistas o peatones que buscan máxima visibilidad y seguridad. Comprar en Amazon

