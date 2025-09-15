El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Salud

Alivia de forma rápida los dolores musculares, articulares y las cefaleas con este Bálsamo de Tigre

Tiger Balm Blanco 30g proporciona alivio rápido y natural gracias a su fórmula herbal y efecto frío, ideal para molestias musculares, articulares y dolores de cabeza.

Redacción De Tiendas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:21

El Tiger Balm Blanco 30g es un bálsamo clásico que ha mantenido su popularidad durante generaciones gracias a su combinación de ingredientes herbales y su efecto frío inmediato. Este producto, basado en una fórmula china centenaria, destaca por su capacidad para aliviar molestias musculares, dolores articulares y tensiones, convirtiéndose en un aliado habitual tras el ejercicio físico o en masajes relajantes. Su textura ligera permite una aplicación sencilla y rápida, sin dejar sensación grasa en la piel, lo que lo diferencia de otros ungüentos más densos del mercado.

Comprar en Amazon

Entre sus ingredientes principales se encuentran el mentol, alcanfor, aceite de cajeput y aceite de clavo, todos seleccionados por sus propiedades calmantes y su efecto refrescante. El aroma característico, con notas de canela y eucalipto, aporta una sensación de frescor y bienestar que muchos usuarios valoran especialmente. Además, el Tiger Balm Blanco 30g no contiene grasas animales y está testado dermatológicamente, lo que lo hace adecuado para adultos y niños mayores de dos años que buscan un remedio natural y seguro para molestias cotidianas.

 

Una solución para cefaleas

Una solución para cefaleas

Este bálsama no solo se utiliza para dolores musculares, sino que también es frecuente su uso en la frente o sienes para aliviar el dolor de cabeza o la congestión nasal. Su formato compacto facilita llevarlo en el bolso o la mochila, listo para usar en cualquier momento.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Alivio rápido y efecto frío inmediato: Gracias a la combinación de mentol y alcanfor, proporciona una sensación refrescante que ayuda a reducir la inflamación y el dolor muscular de forma casi instantánea.

- Textura ligera y fácil absorción: A diferencia de otros ungüentos más densos, este bálsamo se aplica fácilmente y no deja residuos grasos en la piel, lo que facilita su uso diario incluso fuera de casa.

- Versatilidad de uso: Es eficaz tanto para molestias musculares como para dolores articulares, cefaleas tensionales o congestión nasal, lo que le otorga un valor añadido frente a alternativas más específicas.

- Formato compacto y práctico: El envase de 30g permite llevarlo cómodamente en el bolso o la mochila, ideal para deportistas o personas con rutinas activas.

- Composición basada en aceites esenciales: Su fórmula sin grasas animales y testada dermatológicamente la hace adecuada para un amplio rango de usuarios, incluidos niños mayores de dos años.

Newsletter

Bálsamo de Tigre Efecto Frío

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Cuida de tus articulaciones, huesos y piel con esta fórmula de colágeno marino hidrolizado

Cuida de tus articulaciones, huesos y piel con esta fórmula de colágeno marino hidrolizado

Acaba con el bruxismo y el dolor de mandíbula con estas férulas de descarga

Acaba con el bruxismo y el dolor de mandíbula con estas férulas de descarga

Si tienes molestias en los oídos necesitas una de estas gotas óticas de venta libre

Si tienes molestias en los oídos necesitas una de estas gotas óticas de venta libre

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  3. 3

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  6. 6

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  7. 7

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  8. 8 La hija recién nacida de Rita Maestre recibe el alta tras dos semanas en la UCI: «Dejó de respirar en mis brazos»
  9. 9 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  10. 10

    Sánchez avala las protestas y dice que España «brilla como ejemplo» frente a la «barbarie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alivia de forma rápida los dolores musculares, articulares y las cefaleas con este Bálsamo de Tigre

Alivia de forma rápida los dolores musculares, articulares y las cefaleas con este Bálsamo de Tigre