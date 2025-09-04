El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vitoria, una parrilla televisiva en llamas

La alfombra naranja explota de euforia con Jordi Cruz, Soraya, Juanjo Bona y el resto de protagonistas de 'Masterchef Celebrity'

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:06

Entre chillidos, carteles, ramos de flores, un enjambre de teléfonos móviles y hasta lanzamiento de peluches. La alfombra naranja del FesTVal alcanzó este jueves el ... éxtasis ante la presencia de Jordi Cruz, Soraya, Juanjo Bona y una larga colección de famosos. El certamen vitoriano, que cuenta con EL CORREO como medio oficial, envolvió en este eufórico clima la presentación de la nueva entrega de 'Masterchef Celebrity', que llenó de público el exterior del palacio Europa. Allí se encontraba la vitoriana Soledad Martín, apostada entre la muchedumbre con el objetivo de entregar con un oso azul de peluche a Cruz, «el chico más guapo de toda la televisión».

