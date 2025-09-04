Vitoria, una parrilla televisiva en llamas

Entre chillidos, carteles, ramos de flores, un enjambre de teléfonos móviles y hasta lanzamiento de peluches. La alfombra naranja del FesTVal alcanzó este jueves el ... éxtasis ante la presencia de Jordi Cruz, Soraya, Juanjo Bona y una larga colección de famosos. El certamen vitoriano, que cuenta con EL CORREO como medio oficial, envolvió en este eufórico clima la presentación de la nueva entrega de 'Masterchef Celebrity', que llenó de público el exterior del palacio Europa. Allí se encontraba la vitoriana Soledad Martín, apostada entre la muchedumbre con el objetivo de entregar con un oso azul de peluche a Cruz, «el chico más guapo de toda la televisión».

En realidad, la pasarela de la Avenida contó con varios grupos de asistentes desde primera hora de la mañana para ir cogiendo sitio en primera línea de alfombra. ¿El motivo? «Queremos ver a Juanjo Bona» (el concursante que se dio a conocer en 'OT' 2023), explicaban Maialen, Ruth, Laura y Rocío antes de arrancar el particular paseíllo de famosos. Estas cuatro jóvenes estudiantes de la capital alavesa habían acudido equipadas con botellas de agua, bocadillos y naipes para pasar el rato. El aclamado 'extriunfito' confesó que de Vitoria y el País Vasco «me gusta todo; clima, gente, comida, paisajes...».

Ampliar Juanjo Bona fue de los más aclamados.

Junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, conductores del programa culinario, comenzaron a desfilar el resto de protagonsitas del espacio. Algunos con extravagantes atuendos como Quique Torito, con una enorme cresta y un esmoquin blanco y negro de brillantes que revolucionó al respetable. «Si todo me va bien en el programa, quiero montar una 'food truck, Torito truck'», avanzó sin parar de hacer bromas y selfis.

Entre fogones «me lo estoy pasando bomba, como si estuviera jugando con mi hijo en el parque». Además, terciaba Charo Reina, el plató «es casi tan inmenso como la cresta de Toro». La alfombra se puso en llamas, de forma literal, de la mano del ilusionista Jorge Luengo con uno de sus números. Su experiencia televisiva culinaria es «brutal», destacó. Entre el público enloquecido, un espectador pedía a David Amor que le firmara un delantal de cocina.

«Soy bastante moderno en casi todo, pero en la cocina soy tradicional, y el pollo a la Pantoja me encantaría poder hacerlo en la tele porque la propia Pantoja me dio la receta, yo lo pido cada día en el programa, pero no me dejan, piden cosas más modernas», comentaba José Manuel Parada, también muy solicitado por el respetable vitoriano. «Yo hice un libro, 'Cocina de barrio', me daban las recetas los y las grandes de este país», recordaba el expresentador de 'Cine de barrio'.

Iván Saldaña, Joseba Vázquez y Pako Ruiz.

Rosa Benito, con un vestido negro con destellos de colores, Mariló Montero, de verde total, y la Mala Rodríguez, con americana-vestido, posaron también entre los efusivos saludos y piropos del gentío. Benito confesó cómo llegó al exitoso 'talent show' de RTVE. «Cuando me llamó mi representante estaba en unos grandes almacenes y me fui a mi casa a pensarlo, porque me entró un tembleque... Pero a nada se tiene que decir que no». Sus compañeros de grabación Alejo Sauras y Miguel Torres se sumaron al gran acto que atrajo a cientos de personas al exterior del recinto vitoriano.

Una vez más, la jornada dio para mucho. Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez brillaron en el estreno de 'La Caza. Irati', que aterriza en Movistar + con ocho episodios cargados de misterio. La trama transcurre en el bosque navarro que da nombre al título de la serie, a donde se traslada un equipo de la UCO cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. «Tanto creativamente como presupuestariamente, hemos tenido la ambición de hacer las cosas todavía más grandes», destacó el productor, Jose Manuel Lorenzo.

Un documental sobre el vino

Se sumaron más estrenos. Tras 'Álvaro Benito. Cicatrices', documental sobre el exfutbolista del Real Madrid que se estrenará el próximo día 15 en Movistar Plus+, se dieron a conocer los detalles de 'Cuánto, cuánto, cuánto' (TVE), el nuevo espacio de entretenimiento con Eva Soriano y Aníbal Gómez, así como 'Salvados (Atresmedia), de la mano de Gonzo y Carmen Ferreiro.

El audiovisual alavés también tuvo su espacio en esta frenética jornada del FesTVal con la presentación de 'El sonido del vino', documental rodado casi en su totalidad en Rioja Alavesa. Versa sobre «la conexión entre la música y el vino», sintetizó su director, el vitoriano Joseba Vázquez, junto a los productores, Iván Saldaña y Pako Ruiz. El guion corre a cargo de Eduardo Bajo Ulloa. La producción, que muestra viñedos y bodegas, «tiene un punto de drama», con lo que su creador lo define como «docudrama».