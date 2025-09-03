Verónica Sánchez, «villana por primera vez» en una serie sobre la «lucha de unas mujeres»

«Una especie de heroína y mujer frágil». Así es el personaje que encarna la actriz Verónica Sánchez en la serie 'Las hijas de la ... criada', la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega -distinguida con el Premio Planeta 2023- que se ha presentado este miércoles en el FesTVal de Vitoria. La intérprete, conocida por sus papeles en 'Los Serrano' o 'Sin identidad', ha señalado que «por primera vez soy villana, hasta ahora no me habían considerado para ello, tengo cara de buena gente» (risas).

En ese sentido agradece la «posibilidad de volver a dar un volantazo» en su carrera artística. Inés, su personaje, «es una mujer con contradicciones, progresista en sus ideas políticas pero conservadora en el amor y la familia, que cree en la igualdad de clases». Este papel le brinda la oportunidad de «contar la historia de un pueblo y unas mujeres que luchan por un lugar en la sociedad y el derecho a trabajar en las fábricas con el mismo sueldo que los hombres».

La producción, que se estrenará en la plataforma Atresplayer el próximo mes de noviembre para emitirse más adelante en abierto en Antena 3, cuenta con un reparto integrado también por Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi, Judith Fernández y otros actores.

«Mejoran la trama»

La ficción, un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos…

En este paso del libro a la pequeña pantalla, «las sensaciones son muy impresionantes, mejoran la trama. Ojalá la disfrutéis tanto como yo y os cueste sacudir esta emoción», ha transmitido Sonsoles Ónega, quien no ha acudido presencialmente al acto, en una intervención telemática durante la presentación en el Palacio Europa de la capital alavesa.

La ficción arranca en el año 1900 para saltar a 1917 y terminar en 1934, antes de la Guerra Civil española, como han detallado los responsables de la producción. Específicamente han remarcado el «trabajo actoral brutal, lo han hecho como en 'The Crown' pero sin los medios técnicos de 'The Crown'».