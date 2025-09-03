El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El elenco de 'Las hijas de la criada'

Ver 8 fotos
El elenco de 'Las hijas de la criada' Igor Martín

Verónica Sánchez, «villana por primera vez» en una serie sobre la «lucha de unas mujeres»

La actriz presenta en el FesTVal de Vitoria la serie 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:33

«Una especie de heroína y mujer frágil». Así es el personaje que encarna la actriz Verónica Sánchez en la serie 'Las hijas de la ... criada', la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega -distinguida con el Premio Planeta 2023- que se ha presentado este miércoles en el FesTVal de Vitoria. La intérprete, conocida por sus papeles en 'Los Serrano' o 'Sin identidad', ha señalado que «por primera vez soy villana, hasta ahora no me habían considerado para ello, tengo cara de buena gente» (risas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  6. 6 Una protesta en contra de Israel detiene la etapa de La Vuelta en la subida de Enekuri
  7. 7 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  8. 8 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Verónica Sánchez, «villana por primera vez» en una serie sobre la «lucha de unas mujeres»