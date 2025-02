Joseba Fiestras Jueves, 24 de octubre 2019, 07:27 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

«No me lo puedo creer, empieza la tragedia», vaticinaba Vicky Martín Berrocal al enterarse de que Ana Obregón era la elegida para volver a 'Masterchef Celebrity'. La famosa repesca se vivió en el Campillo de San Lorenzo del Escorial. Los aspirantes eliminados se enfrentaban a una dura prueba: elaborar los postres –asiáticos y americanos- de un complejo picnic. Y la bióloga se impuso al resto con una baklava, un pastel turco, que supo bordar encandilando al público y al jurado. Elena Furiase se quedó a las puertas del triunfo, pero solo podía regresar una. Obregón solo duró un programa, cayó a las primeras de cambio y da la sensación de que se ha entrenado bien para el retorno, aunque a compañeras como Victoria no pareció sentarle nada bien su reaparición.

La séptima gala estuvo repleta de sorpresas, y alguna bastante negativa. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nájera y Jordi Cruz advirtieron al grupo que en esta ocasión serían dos los eliminados. Y el primero de ellos sucumbiría en el primer juego, que comenzó con mensajes de audio nada gratos. Cada aspirante recibió una tarjeta en la que uno de sus rivales censuraba su paso por el programa. Lo bueno es que luego los criticados tenían que hacerle la compra a sus emisores. Solo podían coger diez ingredientes que debían utilizar obligatoriamente en sus platos. José Corbacho se acercó a echarles una mano, pero de poco le sirvió la ayuda a Almudena Cid que se ofuscó y no sedujo a los expertos con su propuesta. «Has estado perdida con tus ingredientes y no has sido capaz de sacar un plato decente», dictaminaron los jueces antes de expulsar a la gimnasta olímpica vitoriana.

Ya en la prueba exterior, Boris formó equipo con Ana Milán, Juan Avellaneda y Vicky Martín Berrocal, mientras Félix Gómez lideraba a Tamara Falcó, Yolanda Ramos y Anabel Alonso. Y fueron los segundos los que alcanzaron la victoria. «Daba gusto verte como jefe de cocina», valoró Jordi ante un emocionado Félix. Por el contrario, el arroz pasado que sirvió el conjunto del venezolano los condenó a la eliminatoria. Y allí les aguardaba Martín Berasategui. El reto consistía en crear un plato de alta cocina con diez ingredientes. Emulando el póker, los 'delantales negros' podían cambiar hasta cinco de esos productos a ciegas, sin saber por cuál lo iban a canjear. Y Ana Milán se perdió a las primeras de cambio. La actriz no supo remontar los primeros errores de su cocinado y presentó una receta «mediocre», según sus propias palabras. Tan convencida estaba de su desastre que lo llamó 'un mal día'. «Esto es un plato combinado», reprochó Pepe. «Nos gusta que tengas ese grado de autoexigencia, pero también debes saber relajarte un poco», aconsejó el tribunal antes de eliminarla. «Me perdí. A veces pasa en la vida», se justificó la intérprete con lágrimas en los ojos.