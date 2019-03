Tensión entre Pablo Motos y Pablo Iglesias por el chalet: «Ahora la casta eres tú» Un momento de la entrevista entre Motos e Iglesias. / ANTENA 3 El presentador de 'El Hormiguero' y el líder de Podemos protagonizaron un rifi-rafe poco habitual en un programa casi siempre amable con sus invitados IÑAKI JUEZ Miércoles, 27 marzo 2019, 10:49

'El Hormiguero' es uno los programas más 'amables' del espectro televisivo español con sus invitados. Incluso, tirando a empalagoso, según destacan sus detractores, que los hay. A Pablo Motos se le acusa de hacer demasiado la pelota a los famosos con preguntas, en ocasiones de dudoso gusto cuando se trata del género femenino, realizadas con un tono de colegueo y buen rollo. Por eso, muchos televidentes se sorprendieron este martes de la dureza con el que el presentador trató a su entrevistado Pablo Iglesias, recién incorporado a la vida pública tras su permiso de paternidad. En pleno rifi-rafe a cuenta del famoso chalé que el líder de Podemos compró con su compañera, Motos le lanzó toda una bofetada verbal: «Ahora la casta eres tú».

La entrevista, en el que hubo momentos de tensión, comenzó a tomar un cariz más serio cuando Iglesias se quejó de que «hay gente que no se ha presentado nunca a las elecciones y que manda más que cualquier político». Motos, de inmediato, mostró su desacuerdo con el líder de Podemos y defendió que la presión es algo inherente a la clase política. «Llevo 30 años en los medios de comunicación, a mí nunca un banquero o empresario me ha presionado, pero políticos… ¡Estoy cansadito! Y vosotros (Podemos) no presionáis porque no tenéis poder«, recriminó el presentador, lo que provocó el aplauso del público.

Pero dónde se alcanzó el nivel más agrio entre ambos fue cuando Motos preguntó a Iglesias: «Si pudieras viajar en el tiempo, ¿volverías a comprarte el chalet? «. El secretario general de la formación morada respondió que »cuando tenga 70 años habré terminado de pagar mi casa con mi pareja, y a mí no me han regalado nada en la vida. Yo hice dos carreras, en la segunda con premio extraordinario, Y nadie ha puesto en cuestión mi tesis como les ha pasado a otros políticos».

Pero Pablo Motos no quiso abandonar el tema del chalé y tiró de hemeroteca para rescatar unas críticas realizadas por el máximo dirigente de Podemos en las pasadas elecciones. «Dijiste que era peligroso que los políticos viviesen aislados en urbanizaciones de lujo porque no sabían cómo eran los problemas de la gente. Y luego vas tú y te compras uno. ¿Sigues opinando igual?«, preguntó.

El peaje de Iglesias

Pablo Iglesias, con el semblante ya muy serio, recordó que su cambio de domicilio fue refrendado en unas votaciones internas por sus compañeros de partido. «Me di cuenta que eso creó polémica y puse mi cargo a disposición. Es verdad que mi vida ha cambiado mucho. Me encantaba vivir en Vallecas, pero de repente formé con mi compañera una familia y quise llevar una vida distinta. ¿Que tengo que pagar un peaje por querer que mis hijos vivan más lejos de Madrid en el campo? Pues estoy dispuesto a pagarlo», añadió.

Iglesias no podía imaginar que Motos iba a coger esa última frase para recriminarle: El peaje político es haber hablado de la casta y ahora ser tú la casta«. De nuevo, ovación entre el público tras lo que Iglesias dijo que la casta «son los políticos que roban o los que acaban en despachos de grandes multinacionales, no los que se hipotecan durante 30 años. Si lo más fuerte que tienen que decir de nosotros es que me he comprado una casa hipotecándome, quiere decir que hemos hecho las cosas bastante bien«.

Al final, Motos optó por limar asperezas y recuperar el tono amable tan característico de su programa: «La guerra que da una piscina, esto no te lo esperabas tú». El comentario provocó las risas de su invitado reconociendo que «bañarte con los colegas en la piscina y tomarte unas cervezas está guay». Desconocemos si, después de esa entrevista, el conductor de 'El Hormiguero', será uno de ellos.