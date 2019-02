El interrogatorio seriéfilo «Una serie engancha si los personajes y la historia están diseñados milimétricamente» Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia. / R.C. Sonia Martínez - Directora de ficción de Atresmedia 'La ley de los Ángeles' le despertó la vocación de ser abogada. Su malo favorito de todos los tiempos es Falconetti. Le decepcionó el final de 'Bodyguard' MIKEL LABASTIDA Sábado, 16 febrero 2019, 21:46

Es una de las profesionales más respetadas en la industria española por el buen ojo que ha demostrado a la hora de elegir proyectos. Al fin y al cabo, Sonia Martínez ha estado detrás de títulos como 'La casa de papel' o 'Vis a vis' recientemente. Antes hizo lo propio con otras series como 'El internado' o 'El tiempo entre costuras'. Pasó por Telecinco antes de incorporarse a Antena 3 en 2006. Desde entonces es directora de ficción de Atresmedia. Comparece en esta sala de interrogatorios para desvelar sus gustos y sus fobias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

-Culpable con atenuantes.

- Vamos a comprobar eso. ¿Cómo empezó lo suyo? ¿Qué veía de niña?

- De pequeña 'La casa de la pradera' era una ceremonia de los domingos después de comer. Y más tarde 'Falcon Crest', esos personajes tan extremos producían un enganche espectacular.

- ¡Qué gusto ver a Angela Channing! Por cierto, ¿cuál es su malo favorito de todos los tiempos?

- Falconetti, de 'Hombre rico, hombre pobre'. Era tan malo que daba risa.

- ¿Hubo alguna ficción que le impulsase especialmente a dedicarse a esta industria?

- Muchísimas, pero creo que hay que ser breve ¿no?

- Esa es la idea. ¿Algún título le hizo dudar de su vocación y le planteó que quizá pudiera dedicarse a otro oficio?

- 'La ley de Los Ángeles', ejercer la abogacía me parece muy atractivo, estudiarlo no tanto

- Según su criterio, ¿qué debe tener una buena serie para enganchar al espectador?

- Historia y personajes diseñados milimétricamente.

- ¿En qué se diferencia el espectador actual con el de principio de siglo cuando usted estaba detrás de títulos como 'Hospital Central'?

- El espectador ha ido creciendo a la vez que la industria de la televisión en este país, e igual que nosotros hemos ido aprendido a construir historias cada vez mas competitivas, ellos cada vez tienen mas criterio y saben mejor que nadie lo que quieren.

- Este año se acaban grandes producciones: 'Juego de Tronos', 'Big Bang Theory', 'Homeland'... ¿Qué desenlace espera con más ganas?

- 'Juego de Tronos', sin duda, se ha convertido en un ritual en mi familia.

- Y hablando de finales, ¿qué cancelación de una serie de la que fuese responsable le dolió más?

- Me duelen todas y cada una; hay mucho trabajo y muchos equipos detrás de cada serie.

- Y como espectadora, ¿qué cierre le disgustó más?

- Habría más de uno, pero me voy a remitir al mas reciente, 'Bodyguard', porque no está a la altura.

- Vayamos con lo que haya visto últimamente, ¿cuál fue su último atracón?

- 'El método Kominsky'. Ha sido un placer ver una comedia con ese nivel de personajes.

- ¿De qué hallazgo seriéfilo se siente más satisfecha?

- 'The night of' y 'Big Little Lies'. Una por sus personajes y la otra por su manera de contar la historia.

- Hablemos de penas, ¿un título que le hubieran recomendado mucho y luego le decepcionó?

- 'Perdidos', se fue desinflando como un globo.

- ¿Cuántas horas le roba al sueño para ver series?

- Le robo muy pocas, por mi trabajo estoy al día de casi todo pero cuando llego a casa me pongo en modo espectadora y soy muy exigente.

- ¿Con qué personaje de serie se iría de viaje?

- ¿Se puede fletar un vuelo charter? A Playa Bonita en Samana.

- ¿Qué título tiene más posibilidades para un posible reencuentro: 'Física o Química', 'El internado' o 'Los hombres de Paco'?

- Me debato entre 'FoQ' y 'El internado', porque el componente de comedia de 'Los hombres de Paco' quizá tenga mas problemas de actualización.

- Si tuviese que definir Antena 3 con el título de una serie, ¿cuál elegiría?

- Puff, elegir títulos es una asignatura pendiente.

- Le iba a pedir que se atreviese a hacer lo mismo con la competencia... con Telecinco.

- Pasapalabra.