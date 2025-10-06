El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
«No se valora lo suficiente la labor del reportero en la calle», defiende Odei Esnaola. EITB
Odei Esnaola | Periodista de EiTB

«Mi reto es dejar de ser un adicto al trabajo»

El presentador guipuzcoano regresa a la tarde con la dirección y presentación de 'Euskadi quédate'

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:36

Comenta

Antes incluso de presentar el trabajo de fin de grado, Odei Esnaola (Amasa-Villabona, 1992) ya había comenzado su trayectoria profesional en televisión. El bautismo ... llegó con el programa 'Euskadi zuzenean' y a lo largo de los últimos once años la actividad de este guipuzcoano ha basculado entre los informativos y los magazines vespertinos del canal público vasco. Ha presentado el informativo matinal en el que ha permanecido durante los últimos cuatro años y ahora ha vuelto a la tarde con 'Euskadi quédate', que acaba de estrenar temporada en ETB2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  6. 6

    Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020
  7. 7 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  8. 8

    «Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»
  9. 9

    Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa
  10. 10

    Las imágenes que revelan cómo Israel ha convertido Gaza en un desierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Mi reto es dejar de ser un adicto al trabajo»

«Mi reto es dejar de ser un adicto al trabajo»