«Quiero comportarme como un espectador más y expresarme libremente»

Julian Iantzi ha vuelto al 'El Conquistador del Caribe', pero no se mancha ni se moja, literalmente. Ajeno a disputas entre participantes, reproches y polémicas sobre el terreno, conduce 'El debate del Conquis' (ETB2, miércoles, 23.00 h). El presentador navarro asume como un nuevo ... reto la dirección de este espacio en el que se abordan las entretelas del veterano 'reality' en su vigésimo primera edición.

- El público le echa de menos en la selva de 'El Conquistador'. Era nuestro malo favorito.

- Yo diría que más que malo, era el cabroncete, el tocapelotas, pero nunca con la intención de incomodar. La gente me sonríe en la calle. No he llegado a ese punto de resultar antipático.

- Hasta el punto de que reclaman su vuelta.

- La gente cuenta eso a mi entorno o lo cuelga en las redes sociales, incluso ha habido una campaña de recogida de firmas. He estado veinte años en el programa y si duras por algo será. Pero también te digo que nadie es imprescindible. Mira, Christian Gálvez parecía esencial en 'Pasapalabra' y Roberto Leal lo ha sustituido dándole su toque, su personalidad, y los espectadores se han acostumbrado.

- Pero no ha regresado a presentar 'El Conquistador'. ¿Es el peón sacrificado en la partida de ajedrez para proteger a su reina?

- No, porque para mí esto es trabajo. Somos profesionales de la comunicación y, por tanto, nos contratan, nos rescinden el contrato y nos vuelven a contratar. Hago lo que me gusta y estoy donde quiero estar y siempre prefiero ver la botella medio llena. Llevo veinte años prácticamente en exteriores, en el 'face to face', y haciendo poco plató, que posee otro código, otra manera de hacer televisión. El listón de este nuevo cometido se encuentra muy alto porque por aquí han pasado Iñaki López y Patxi Alonso. Es un regalo porque supone todo un reto y ya en el primero alcanzamos un 11%, muy por encima de la media de la cadena, y con ganas de mejorar.

- ¿Y no se siente como un animal enjaulado lejos del Caribe y sus mosquitos?

- No me siento más arriba ni más abajo. Siempre me divierto trabajando y soy feliz. En este ámbito se toman decisiones que te afectan y, como se suele decir, si no tiene solución, para qué te preocupas, y si la tiene, también.

- ¿No resulta extraño moderar un debate sobre un programa que ya está hecho y que no admite réplicas?

- Aunque el programa es largo no se puede tratar todo lo que sucede y se generan polémicas. En el debate se habla con profundidad de ciertos temas y entiendes el por qué de las cosas. Además, también hay material inédito y los participantes son muy dispares. Al final, si no has visto el espacio del lunes puedes contemplar el programa el miércoles y no perder el hilo.

- La ausencia de David Seco ha generado críticas.

- El programa sólo ha empezado y hay quien lo quiere todo y de inmediato. ¿No estará en toda la edición? ¿Y qué ocurre si no aparece? Que se presentará otra gente. El programa también precisa de caras nuevas y no estamos a falta de participantes. Siempre habrá polémica y que no falte.

- También se lamenta la falta de capitanes profesionales, otra seña de identidad.

- En 'El Conquistador' nos va la marcha. Cambiamos antes de que la gente pida cambios. El factor sorpresa, ese no saber qué va a pasar, es importante. Yo voy programa a programa y también me pregunto si habrá dos equipos con sus respectivos líderes. Olvidamos que ha habido muchos y diversos, desde Patxi Salinas a Peio Ruiz Cabestany o Blanca Fernández Ochoa. Se ha ofrecido la capitanía a muchos deportistas y no han aceptado porque les da miedo porque no resulta fácil. Que aparezcan rostros nuevos aporta otra salsilla y nuevos criterios.

- ¿No sabe cómo evolucionará el concurso?

- No quiero saber lo que va a suceder para así poder expresar libremente mis opiniones y comportarme como un espectador más. Conozco lo que ha sucedido el lunes anterior y hablo con la información que todos tenemos.

- ¿La participación se ha profesionalizado? Parece que algunos acuden con la pretensión de hacer carrera en televisión. Por ejemplo, el actor porno Allen King puede utilizar el concurso como una plataforma para llegar a otros nichos en el mundo del espectáculo.

- En 'El Conquistador' la proyección se circunscribe a Euskadi. No creo que saquen nada si lo pretenden. Esto es un regalo para conocer tus límites físicos y mentales.

- El 'reality' es la proa de la programación de la cadena. ¿Experimenta cierta responsabilidad?

- Siempre, pero intento abstraerme todo lo que puedo y dar lo mejor de mí. Ahora la competición es más cerrada con la pugna entre 'La revuelta' y 'El hormiguero' y hemos entrado en esa lucha con lideratos en nuestra franja. En fin, alea jacta est.

- ¿Volvería a ensuciarse las botas en un 'reality'?

- Encantado porque lo sé hacer. Me gusta ese 'feedback' del directo, esa verdad, no saber lo que el interlocutor me contestará y cómo responderé, la adrenalina que se genera. Además, me seduce la naturaleza y el deporte y disfruto de las situaciones duras. No me aburro. Estoy abierto a lo que diga ETB y si no surge, me buscaré la vida. En los últimos tiempos he participado en eventos recreativos y deportivos, impartido charlas y ahora estoy con un proyecto potentísimo con otros socios. Este año no he parado de hacer cosas y, por tanto, de facturar.

- ¿Y qué balance hace de su experiencia entre fogones?

- Sabía a lo que iba, a salir de mi zona de confort y recibir lo que yo doy. En vez de cabrearme cuando me daban cera, leía entre líneas y en positivo. Fue un reto, pero no tuve tiempo de entrenar.

- ¿Cómo ve el futuro de la pequeña pantalla?

- Este pique entre Broncano y Motos ha ayudado a aumentar el consumo televisivo. La competencia obliga a mejorar y arriesgar, a aplicarse en el desarrollo digital y la interacción con el público. Hay espacio para todos y tal oferta que todos podemos encajar. ¿El futuro? ¿Quién sabe lo que sucederá dentro de diez años en televisión o en el ámbito de la energía? Ni idea.