Entrevista Pedro Santos: «El archivo de TVE es hipnótico» Pedro Santos repasa imágenes de archivo en un programa de RTVE. 'Viaje al centro de la tele' prepara su octava temporada con imágenes inéditas de la primera vez en televisión de algunos de los rostros más famosos de la pantalla JUANFRAN MORENO Domingo, 2 junio 2019, 21:00

En medio de la frenética actividad diaria en los estudios de Prado del Rey, el equipo creativo y técnico de 'Viaje al centro de la tele' trabaja a pleno rendimiento preparando su octava temporada. El programa, de producción propia, ha conseguido sobrevivir a los vaivenes de la cadena pública gracias al respaldo de los espectadores.

Este 'viaje' se fraguó como un relleno televisivo para el verano de 2013. El encargado de pilotarlo fue el periodista Pedro Santos, quien presentó un proyecto que pretendía hacer «algo diferente» con el archivo de TVE. Desde su estreno, el espacio cuenta con las ilustraciones del fallecido humorista gráfico Forges. Recuerda Santos que se entrevistó con él sin saber cómo iba a reaccionar ante la idea del formato. «Me dijeron que si le gustaba el proyecto me pagaría el desayuno. Y lo pagó», agrega.

En la octava temporada, que se emitirá próximamente en La 1, 'Viaje...' rememorará el mítico 'Aplauso', espacio musical que se emitió en TVE entre los años 1978 y 1983. «Era un programa misceláneo donde te encontrabas desde Camilo Sesto hasta la banda Kiss», apunta Santos. Para esta tarea, el equipo técnico ha realizado una restauración digital de las imágenes.

También volverán a recordar la primera vez de nuestros famosos frente a una cámara. En la nueva tanda, se podrá ver al actor Jorge Sanz de niño presentándose al casting de 'Verano azul' y a una jovencísima actriz Leticia Dolera como presentadora de un programa infantil en TVE Cataluña. También se recordará «lo más bizarro» de la televisión y se dedicará un programa a la cantante Alaska.

Pese a que la historia de TVE está conservada prácticamente en su totalidad -hay imágenes de los años 60 y 70 que no se pudieron recuperar-, todavía queda mucho material por descubrir. «Se están digitalizando contenidos de los centros territoriales y brutos de entrevistas que no teníamos. El pasado sigue aportando novedad», explica Santos, quien reconoce que «el archivo no es infinito»: «Llegará un momento en el que se acabará. No nos queremos realimentar. Si ocurre eso, lo más honesto será parar».

75 días por capítulo

Para el director de 'Viaje...', buscar las ideas para los capítulos es «lo más complicado», puesto que se valoran «temas que no estén acotados y que pueda disfrutar la familia en su conjunto». Tras seleccionar las temáticas, el equipo se reparte cada episodio entre sus cinco redactores y comienzan a rastrear imágenes de archivo en ARCA, un sistema de búsqueda en el que está disponible todo el archivo digitalizado. Una vez elegidos, los fragmentos se trasladan a documentación, se elabora un guion y comienzan las jornadas de montaje, que se alargan 18 días. Finalmente, se sonoriza, se añaden efectos visuales y se introduce la voz del cineasta Santiago Segura, narrador de 'Viaje...'. «Se implica mucho en nuestro trabajo y pone alguna 'gracieta' al guion», afirma Santos. Cada programa se tarda en elaborar dos meses y medio.

El periodista, que comenzó su carrera profesional en la cadena pública como voz en off del programa 'Rockopop', reconoce que el archivo «es hipnótico». ¿Por qué gusta tanto la nostalgia en televisión? «No vende el pasado, sino la forma en la que se orienta. Nosotros utilizamos esa nostalgia como un tipo de entretenimiento que además sirve para aprender un poquito de historia de la tele». Santos reivindica el servicio público que representa la importancia de mostrar a los espectadores los anales de TVE. «Es un legado que debemos mantener para futuras generaciones. Para aprender y no repetir errores», concluye.