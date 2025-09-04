Movistar Plus+ evoca las 'cicatrices' de Álvaro Benito en el fútbol

La cuarta jornada del FesTVal de Vitoria ha reservado este jueves un hueco para presentar una nueva entrega de 'Informe Plus', el espacio de ... Movistar Plus+ que muestra el lado menos visible del mundo deportivo con historias sorprendentes y entrevistas en profundidad. En esta ocasión, la plataforma ha desembarcado en la capital alavesa con un nuevo programa dedicado a la figura del exfutbolista y músico Álvaro Benito, voz cantante del grupo Pignoise, también comentarista de sus retransmisiones deportivas. Bajo el título 'Cicatrices' se muestra un reportaje íntimo, cargado de emociones que zambulle al espectador en las multiples vidas del protagonista, que en la década de los noventa supo reinventarse. Cambió el balón por el micrófono y pasó de los terrenos de juego y campos de entrenamiento a los escenarios. «Para mí ha sido un ejercicio de recordar. De saber que fue real aunque fuera efímero», ha reflexionado.

El nuevo documental, que se estrena el 15 de septiembre, tiene como protagonista de su primer capítulo al ahora comentarista de cabecera de las retransmisiones deportivas de la plataforma. «Informe Plus+ tiene la costumbre de buscar grandes historias. A veces las buscamos lejos, cuando están cerca. En el documental, vais a ver a alguien que va superando etapas y que mantiene una relación de éxito con muchas facetas de la vida. Es un tío con mucho talento», ha destacado Carlos Martínez, el popular periodista deportivo y narrador de los partidos fútbol de Movistar Plus+.

Ampliar Jorge Valdano muestra la camiseta del Alavés que le ha entregado Víctor Laguardia. FesTVal

El documental llega en un momento en el que se cumplen treinta años de aquel primer partido oficial de Álvaro Benito con el Real Madrid de Jorge Valdano. Todo parecía invitar a pensar que la suya iba a ser una prometedora carrera llena de éxitos... hasta que una grave lesión truncó sus sueños en el mundo del fútbol. Fue entonces cuando llegaron las cirugías, el sufrimiento y un calvario personal que, a fecha de hoy, sigue marcado en su cuerpo. Varias cicatrices le recuerdan todavía la vida que se vio obligado a recomponer.

Una camiseta del Alavés para Valdano

En la presentación, Álvaro Benito ha estado también acompañado por Pablo Moreno, responsable del reportaje; Enric Rojas, director de Deportes de Movistar Plus+ y por Jorge Valdano. La presencia del extécnico madridista en Vitoria ha servido también para recordar su pasado como jugador del Deportivo Alavés. Un nexo que se ha plasmado en la camiseta albiazul que Víctor Laguardia le ha entregado antes de la presentación del programa para recordar su fichaje, hace nada menos que cincuenta años, por la entidad alavesista.

Ampliar Movistar Plus+

El documental ha servido a Álvaro Benito para reencontrarse con una etapa vital que mantenía «enterrada», confiesa. «A veces hablo con Jorge Valdano de lo poco nostálgico que soy. Nunca he visto mis partidos como futbolista. He llegado a pensar que era la vida de otra persona -ha comentado-. Pedí mis partidos, los vi en mi casa y lloré. Formó parte de mi vida hasta que lo tuve que abandonar por la lesión y lo he vuelto a abrazar. Ha sido un regalo de vida porque era una cosa que tenía olvidada».

La etapa deportiva dio paso a su reinvención como músico y cantante de Pignoise; grupo que se convirtió en todo un fenómeno televisivo gracias a 'Los hombres de Paco' (Antena 3). Su 'Nada que perder', la mítica sintonía de esta serie catapultó también a la banda a la categoría de refente del pop-rock español.