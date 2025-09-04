El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Martínez, Pablo Moreno, Álvaro Benito y Jorge Valdano, durante la presentación. FesTVal
FesTVal 2025

Movistar Plus+ evoca las 'cicatrices' de Álvaro Benito en el fútbol

El exfutbolista del Real Madrid y actual cantante de Pignoise ha presentado en el FesTVal de Vitoria 'Informe Plus+', un documental en el que repasa cómo fue su lesión y su reinvención como músico

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:03

La cuarta jornada del FesTVal de Vitoria ha reservado este jueves un hueco para presentar una nueva entrega de 'Informe Plus', el espacio de ... Movistar Plus+ que muestra el lado menos visible del mundo deportivo con historias sorprendentes y entrevistas en profundidad. En esta ocasión, la plataforma ha desembarcado en la capital alavesa con un nuevo programa dedicado a la figura del exfutbolista y músico Álvaro Benito, voz cantante del grupo Pignoise, también comentarista de sus retransmisiones deportivas. Bajo el título 'Cicatrices' se muestra un reportaje íntimo, cargado de emociones que zambulle al espectador en las multiples vidas del protagonista, que en la década de los noventa supo reinventarse. Cambió el balón por el micrófono y pasó de los terrenos de juego y campos de entrenamiento a los escenarios. «Para mí ha sido un ejercicio de recordar. De saber que fue real aunque fuera efímero», ha reflexionado.

