Las mínimas audiencias dejan al borde del precipicio a 'La familia de la tele'

'La familia de la tele' se hunde y no remonta el vuelo en las audiencias. De nada sirvió que Belén Esteban amagara el miércoles ... con abandonar el programa. Tampoco funcionaron las lágrimas de María Patiño, las confesiones de Inés Hernand y Aitor Albizua, la conexión con Kiko Hernández, colaborador de 'Tentáculos', o el cebo de que dos altos cargos de RTVE iban a irrumpir en el programa, aunque finalmente nunca lo hicieran. Prueba de ello es que el formato de La Osa Producciones anotó sus peores datos desde que iniciara sus emisiones el 5 de mayo.

Lo hizo tanto en los dos tramos del programa como en el cómputo general como espacio contenedor de dos telenovelas que siguen funcionando muy bien. Así, en el primer segmento, que discurrió de 15.55 a 17.13 horas, anotó un 6,4% de cuota de pantalla, cayendo por detrás de Antena 3 (14,2%), Telecinco (8,3%) y Cuatro (7,8%), mientras que en el segundo tramo, de 19.08 a 20.32 horas, se tuvo que conformar con un 5,5% frente a Antena 3 (16,1%), Telecinco (9,8%) y La Sexta (6,7%). Como contenedor, firmó un triste 8,7%, pese a los buenos resultados de 'Valle salvaje' (11,1%) y 'La promesa' (14,7%), congregando de media a 681.000 espectadores.

Unas cifras que dejan a este espacio al borde del precipicio. Porque a los malos registros se unen las críticas lanzadas en las últimas semanas tanto dentro como fuera de RTVE. Quizá por ello ayer mismo se anunciaron cambios. El más llamativo, que María Patiño perderá presencia en pantalla. Se encargará de presentar el primer tramo, el que más contenido rosa ofrece, pero dejará la hora y media de programa que siguen a las telenovelas a Inés Hernand y Aitor Albizua.

«Tras la catarsis del miércoles, este será uno de los cambios, por lo menos hoy, mañana ya veremos», adelantaba la propia María Patiño. «De escuchar a la audiencia y a los compañeros, también adaptaremos los contenidos, vamos a hacer un bloque un poco distinto», arrancaba Hernand presentando uno de los temas que van a abordar, alejado de la prensa rosa. «Trataremos un poco de actualidad, sociedad y trucos para la vida», comunicaba.

La sorpresa el miércoles llegó al conocerse que el programa ni siquiera le gusta a Belén Esteban. «Estoy amargada aquí», dijo poco después de asegurar que no le convence ni el formato ni los temas y tras anunciar su deseo de abandonarlo. «Los temas los han tocado todas las cadenas antes que nosotros. La gente está harta de la Pantoja, de Lina Morgan, que en paz descanse, de Terelu, de todo. Tenemos capacidad para hacer cosas nuevas», valoró.

«Quiero ser libre»

Lamentó, además, que el formato se mueva en diferentes tramos horarios y plataformas: «El programa empieza a las 15.50, acaba a las 17.00 o depende. Nos meten dos telenovelas, una hora estamos en RTVE Play, otra hora estamos por ahí esparcidos. Cuando volvemos a las 19.00, tenemos hora y media de programa», describió.

Unas críticas que, según precisó, nada tienen que ver con los datos de audiencia. «Yo estoy acostumbrada a hacer otro tipo de televisión. Hay cosas que quiero decir y no puedo. Quiero ser libre como antes, cuando metía la pata», subrayó. Tan incómoda se siente que dijo estar valorando muy seriamente abandonar el programa.

«Mi madre tiene una edad, vive en Benidorm y quiero disfrutar de ella. Quiero estar más pendiente de mi marido. Mi hija vive lejos. Quiero preocuparme de mí», argumentó. «Me he dado cuenta de que quiero más tiempo para mí. Quiero ser un poco egoísta». Unas palabras que fueron refrendadas por el propio Albizua: «Veníamos a hacer algo, diferentes cosas. Lo están notando en casa también: yo no sé hacer prensa rosa. Yo no venía a hacer prensa rosa».