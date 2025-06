La importancia de los informativos

Comenta Compartir

Donde una cadena de televisión se la juega es en sus informativos. De eso son conscientes casi todos los canales. Y los que no lo ... son lo han pagado caro. Antena 3 lo fijó como prioridad hace muchos años, cuando tenía serios problemas de audiencia y Telecinco le superaba con cifras rotundas. La llegada de Vicente Vallés marcó un punto y aparte, tanto por el tono y la línea ideológica que imprimió (del que luego se han contagiado el resto de programas) como por el uso de innovaciones técnicas y gráficas para proponer un modo nuevo de contar. De esta manera se convirtieron en referentes y más tarde en líderes indiscutibles. También La Sexta entendió enseguida la influencia de la información y la colocó como columna vertebral de su programación. Por ello cada vez que hay un acontecimiento relevante logran mejores registros. Los espectadores saben que allí encontrarán la última hora de lo que está ocurriendo. En el otro lado de la balanza están Telecinco y Cuatro, a las que les siguen pesando errores del pasado. Mediaset decidió hace unos años dejar de prestar atención a esta área, eliminando los informativos en Cuatro y anclando a Pedro Piqueras en un plató y con unos medios propios de los años 90. A día de hoy nadie acude a estas emisoras para informarse. ¿Qué pasa con TVE? Como cadena pública que es sus coberturas siempre están en el punto de mira. Y no es para menos, por su condición y por la cantidad de recursos de que dispone. El jueves, tras las revelaciones de la UCO sobre el secretario de organización del PSOE, levantó su parrilla para contar lo que sucedía y obtuvo un buen seguimiento. Ese es el camino del que no debería nunca desviarse.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión