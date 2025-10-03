Luis Zahera vuelve a Galicia como veterinario con la comedia 'Animal'

Luis Zahera se mete en una nueva piel en la serie 'Animal' (Netflix, comienza hoy), en un papel alejado de los que ha interpretado en ... sus actuaciones más conocidas por el gran público. «Antón, un veterinario sin un duro, acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo y pasa de cuidar animales en el campo a vender cucaditas y caprichos para perros mimados», explica la plataforma en su página web.

Rodeado de cobayas, vacas, canes y otros series vivos que le recuerdan a su infancia, el actor de Santiago de Compostela es protagonista de una comedia producida por Alea Media, con la que Zahera ya había trabajado en las series 'Vivir sin permiso' (2018) y 'Entrevías' (2022). 'Animal' se estrena hoy en Netflix y se compone de ocho capítulos de apenas 25 minutos, dirigidos por Víctor García León ('Más pena que gloria', '¡Vaya vacaciones!') y Alberto de Toro ('Malnazidos', 'De mayor quiero ser soldado').

Zahera encarna a un veterinario acostumbrado al entorno rural que, en medio de la crisis económica de las granjas gallegas, se ve obligado a trabajar en un tienda de mascotas de lujo dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), una joven enérgica y optimista. Harto de ser pagado con huevos y leche, el protagonista tendrá que olvidar a sus queridas ovejas y atender en su nuevo destino a perros disléxicos, roedores con embarazos psicológicos, suricatos estresados y otras criaturas de compañía con problemas de salud. En su nuevo destino en la consulta para mascotas, el veterinario tendrá que aprender a adaptarse y descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

A pesar de dejar atrás sus papeles de malvado, el intérprete gallego se siente a gusto como veterinario por «cambiar un poquito», y confiesa que «el problema no es estar encasillado, el problema sería no trabajar. A mí, gracias a Dios, como decía mi mamá, me dan el chance para hacer otro tipo de personajes», aunque «todos los buenos quieren hacer de malos, los malos queremos hacer de buenos, los feos quieren hacer de guapos... Yo qué sé, es como si llevases siempre la misma camiseta, quieres ponerte otra. Con los personajes, pues pasa un poco lo mismo».

En esta nueva serie también trabajan las actrices Lucía Caraballo ('Estoy vivo', 'No me gusta conducir'), Carmen Ruiz ('Yo soy Bea', 'Es por tu bien'), los actores Antonio Durán ('Fariña', 'A Esmorga'), Nuno Gallego ('Olympo', 'Élite'), Sergio Abelaira ('La Fortuna', 'La viuda negra'), Darío Lourerio ('Marusia, Vientos de honor') y varias bestias con dificultades y dueños caprichosos que son atendidas por un veterinario con malas pulgas. «Traían animales de todos los tipos, hurones, pajaritos, fue muy divertido trabajar con animalitos», asegura la sobrina, Lucía Caraballo, mientras que Zahera admite que atravesó un mal momento cuando una cobaya le mordía durante el rodaje.

Infancia en una granja

El actor gallego ya había tenido contacto con animales en su infancia, porque «mis papás alquilaban una casa en una aldea que se llamaba La Peruca (Galicia) y había de todo allí: gallinas, cerdos, vacas...». En aquel lugar un joven Zahera ordeñaba vacas, daba de comer a los cerdos y vio morir a varias gallinas.

Lucía Caraballo recuerda entre bromas uno de los retos durante el rodaje de 'Animal', que no era otro que «poner acento gallego delante del gallego con más acento del mundo», en referencia a Zahera. La actriz se identifica como una «mamá gatuna» al señalar la silueta de un felino que lleva tatuada en el antebrazo.