J. Moreno Benidorm Lunes, 3 de febrero 2025, 00:18

Con un total de 150 puntos, Melody (Dos Hermanas, Sevilla, 34 años) se convirtió en la ganadora del Benidorm Fest 2025. La artista fue la tercera clasificada para el jurado profesional con 70 puntos, y ha convencido al televoto, recibiendo la máxima puntuación, 80 puntos, por lo que ganó así un billete directo para Basilea en mayo, donde representará a España en el festival de Eurovisión.

En esta semana la cantante desveló un episodio que sufrió el día antes de su primera actuación. «El miércoles estuve malita. No me encontraba bien y fui al hospital porque me dolía el pecho y no podía respirar. Estuve con oxígeno y mascarilla, pero no dije nada porque iba a estar sí o sí en el escenario», revela la cantante.

La final del Benidorm Fest 2025 obtuvo, en la noche del sábado, su mejor resultado desde el inicio del festival: un 17,1% de cuota de pantalla y 1.938.000 espectadores de media.

-Dijo que uno de sus hitos era el ir a Eurovisión. ¿Cuál será el siguiente?

-Ahora queda todo el trabajo para Basilea. Quedan reuniones, propuestas, sentarnos para ver qué es lo que vamos a hacer, qué cambios vamos a hacer. Que no quepa la menor duda de que la mejor propuesta que tengamos en la mesa es la que vamos a llevar.

-¿Qué papel ha tenido su familia en este proceso?

-El apoyo familiar es imprescindible. En este punto, cuando uno tiene que preparar un proyecto tan grande y que requiere de tanta energía, es una presión, por supuesto. Mi familia ha sido el pilar fuerte para que esto salga adelante. Mi pareja, mi hermano, que está mano a mano conmigo, que se come todos los marrones, y mis padres. Y, por supuesto, mi niño, que es el que me da la energía.

-Cuando preparaba su actuación, ¿sufría con el momento de la acrobacia?

-Ya no lo pienso, pero antes sí. Decía: 'Ay, Dios santo de mi corazón, que ahora vuele lo de caminar por los aires y respirar'. Pero ya llega un momento en que cuando lo haces tantas veces y también te rodeas de un equipo que te da tranquilidad, no pasa nada.

El tiempo es sabio

-Consigue ir a Eurovisión a la segunda, tras quedarse a un punto de ir en 2009. ¿Qué aprendió de la primera experiencia que ha puesto en práctica en el Benidorm Fest?

-Tenía pendiente ir a Eurovisión por varias razones. Una era por los fans. Yo no hacía entrevista alguna en la que no me preguntaran cuándo voy a ir a Eurovisión. Pero la vida no es un momento, son muchos años. Entonces, yo se lo debía a mis fans. Las personas vamos cambiando y vamos evolucionando. En aquel momento hice una propuesta según el momento, cómo me encontraba y demás. Y ahora he hecho otra. Los sonidos van cambiando, la vida también. Y yo quería hacer una canción que fuese un poco un himno, un tema esperanzador y que tuviese fuerza, una letra en la que la gente se viera implicada. Porque divas somos todas y todos los que luchamos por nuestro trabajo, que muchas veces tenemos muchas piedras en el camino o que tenemos otros sueños y que parece que no lo vamos a conseguir o que no tenemos esperanza. Y quien la sigue la consigue; que no hay nadie más que nadie.

-¿Siente que con la canción reivindica su posición en la industria musical, esa que decía que no le comprendía tanto como su público?

-Creo que el tiempo es sabio, lo va poniendo todo en su sitio. A ver, llevar 24 años en el mundo de la música no es fácil, porque cambian los gustos, cambia la vida. Mi primer disco lo saqué en casete, tú ahora a un chico le sacas un casete y te dice: esto qué coño es. Y mira, la industria ha cambiado tanto que yo qué voy a pretender. Había tanta inestabilidad que yo no puedo pretender que tampoco se me entienda siempre. Y yo creo, definitivamente, que lo primero que tienes es que apostar por ti mismo. Y luego, quien se tenga que subir se subirá y quien no, no. Yo soy una artista independiente y yo aposté por mí. He tenido que luchar y pelearlo, pero me ha merecido la pena, porque he cantado lo que yo quería. Muchas veces que hubo canciones que a mí no me gustaban y entraba uno de la compañía, que no me conocía ni sabía de dónde venía ni cómo era de artista, y me decía tú lo tienes que cantar. He luchado mucho y me ha costado mis lágrimas, pero yo creo que todos los que empezamos en algún proyecto siempre pasamos por eso.