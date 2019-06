Lola Flores en serie Boda de Lola Flores. / Archivo La productora The Mediapro Studio prepara, junto a Lolita y Rosario Flores, un 'biopic' con «las luces y las sombras» de la artista andaluza JUANFRAN MORENO Miércoles, 19 junio 2019, 22:05

La vida de Lola Flores tendrá su propia ficción de televisión. La productora The Mediapro Studio y la compañía Non Stop han puesto en marcha un nuevo proyecto que contará «las luces y las sombras» de la artista gitana, fallecida en 1995 a los 72 años tras no superar un cáncer de mama. La serie constará de dos únicas temporadas.

Por primera vez, la familia Flores se atreve a abordar la historia de su madre a través de un 'biopic' que contará con la supervisión de Lolita y Rosario Flores, quienes se encargarán, junto a Mariola Orellana, de la producción ejecutiva. De momento, se desconocen la fecha y la cadena o plataforma en la que se emitirá, aunque todo hace indicar que la serie se estrenará en 2020 coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de la cantante.

Según han informado ambas compañías, la nueva producción desvelará «sombras que hasta ahora habían permanecido en el olvido» y otros secretos que ni sus propios seguidores conocen. En este sentido, la historia narrará sus orígenes como cantaora por los bares a los diez años en Jerez de la Frontera (Cádiz), su matrimonio con Antonio González 'El Pescaílla' y su relación con sus hijos. La ficción también reflejará cómo afectó al clan familiar la muerte de Antonio Flores quince días después del fallecimiento de 'La Faraona'.

Además, el 'biopic' abordará la faceta más artística de la cantante, cuyo talento recorrió el mundo y llegó hasta América. Lola Flores cruzó sus caminos con algunas de las estrellas más grandes de la época, como Ava Gadner o Gary Cooper o el mismísimo ex primer ministro británico Winston Churchill. Unas situaciones que la ficción mostrará a lo largo de sus capítulos.

En la gran pantalla, el director de cine Miguel Hermoso ya decidió contar en 2007 la vida de Lola Flores en una película. La actriz encargada de encarnar a 'La Faraona' fue la cantante de flamenco y actriz andaluza Gala Évora, por cuya interpretación fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación. Para este proyecto, el cineasta se fijó en las biografías publicadas hasta la fecha y encargó a Antonio Onetti las labores de guion. En 2009, Antena 3 estrenó el filme en televisión, bajo el formato de miniserie, con dos capítulos. El desenlace de la producción consiguió liderar las audiencias con un 20% de cuota de pantalla y más de 3,1 millones de espectadores.

Los 'biopics' están de moda

El 'biopic' de Lola Flores se une a la ola de series biográficas que se han anunciado en los últimos tiempos. En los próximos meses, los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi y Atresmedia Studios comenzarán el rodaje de 'Veneno', la ficción sobre la historia de la vedette transgénero Cristina Ortiz 'La Veneno', que triunfó en la televisión española durante la década de los 90.

Así, HBO estrenará el 7 de julio la serie documental basada en el polémico empresario Jesús Gil mientras que la compañía mexicana BTF Media y Sony Music España anunciaron la puesta en marcha de dos series sobre las vidas de los cantantes Joaquín Sabina e Isabel Pantoja. Pero fuera de nuestras fronteras también se están preparando otros 'biopics' sobre figuras relevantes del mundo del espectáculo. Tras el éxito de 'Bohemian Rhapsody' y de la biografía de Elthon John, las grandes productoras cinematográficas han encargado películas sobre las vidas y carreras musicales de Aretha Franklin, David Bowie o Amy Winehouse.