Así ha sido el loco comienzo de 'La familia de la tele' en TVE

Helena Rodríguez Lunes, 5 de mayo 2025, 16:25 | Actualizado 16:57h.

Y a la tercera fue la vencida. TVE ha estrenado este lunes 'La familia de la tele', el programa que llega para resucitar 'Sálvame'. Le ha costado estrenarse ya que su primer programa estaba previsto para el 22 de abril pero se suspendió por la muerte del Papa. El pasado 28 tampoco salió antena por culpa del apagón. Esta vez lo han logrado, y lo han hecho de una manera bastante loca, por definirlo de alguna manera.

Los componentes del equipo, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua han comenzado el recorrido en un homenaje a 'El Mago de Oz'. El grupo ha paseado por el parque que rodea Torre España hablando desordenadamente y gastándose bromas entre ellos.

Esta peculiar familia, variopinta y desordenadoaque se ha cruzando con viandantes y otros famosos que salían de las instalaciones de TVE. En la garita les ha recibido Paula Vázquez que he ejercido de personal de seguridad y les ha dado la bienvenida.

Dentro les esperaban Paloma del Río, mítica voz de las retransmisiones deportivas del la televisión pública, y la actriz Cayetana Guillén Cuervo. «Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí haciendo esto un año después de jubilarme», ha bromeado del Río.

Y mientras, Vázquez les daba una sorpresa. El programa se emite desde Prado del Rey, a 25 kilómetros de donde están. Deben hacer el recorrido en parejas, a pie, en bici y sin usar el transporte público ni pagar a nadie por el traslado. Un inicio inesperado sin duda en el que han arrancado por delante Inés Herránz y Belén Esteban que se han subido al coche de un trabajador de la sección de Deportes de TVE que las ha recogido.

Poco después, Chelo y Kiko han logrado subirse a otro vehículo. Enseguida Lozano y Sandoval han logrado transporte al subirse a uno de los vehículos que TVE pone para trasladar a sus trabajadores entre sus sedes. «Esto es legal. Habrá que recurrir al VAR», ha bromedao Paloma del Río.

Mientras María Patiño y Aitor Albizua se iban en dirección contraria caminando y sin lograr encontrar transporte. «Se han metido en un barrio que no es muy favorable. Poco popular», ha definido Guillén-Cuervo. Finalmente tras varios intentos, han logrado que les recogiese un conductor que los estaba viendo por la tele y ha salido a buscarlos. «Os he visto como tenía que salir y estaba cerca os he buscado», ha admitio.

En Prado del Rey les esperaban para comenzar el famoso y esperado desfile en han participan 14 carrozas y centenares de personas que les han recibido con un mosaico. Una antesala que se anuncia espectacular para dar comienzo a un programa que «comprometido con la diversidad, la libertad y la fantasía».

Lydia Lozano y Kiko han llegado los primeros. Antes incluso que Paula Vázquez que ha dejado su disfraz de vigilante de seguridad para dar la bienvenida a los equipos. Ha le ha dado tiempo a hablar con las segundas en aparecer, Belén Esteban e Inés Herrand, quejosas porque su conductor había optado por el camino más largo y por eso no habían llegado las primeras. Poco después, han llegado Chelo y Kiko, confirmando que Albizua y Patiño eran los perdedores de la peculir gincana.