El lehendakari, protagonista este domingo en 'Vascos por el mundo' El programa, que se emitirá el 7 de septiembre desde las 22.20 horas en ETB2, gira en torno a la celebración del Jaialdi en Idaho este verano

'Vascos por el mundo' regresa este domingo con un programa especial que gira en torno al Jaialdi -el Festival Internacional de la Cultura Vasca- celebrado este verano en Boise, capital de Idaho (Estados Unidos). Uno de los protagonistas será Imanol Pradales. El lehendakari viajó a Estados Unidos para celebrar el mayor encuentro mundial de la diáspora vasca tras diez años de ausencia. Allí se dieron cita 40.000 vascos llegados de todos los rincones del planeta y este domingo el espectador podrá revivir la fiesta desde el salón de su casa.

En el evento, que se celebró del 29 de julio al 3 de agosto, no faltaron platos típicos de la gastronomía vasca, exhibiciones de harrijasotzailes, aizkolaris y otros herri kirolak, euskal dantza y conciertos, tanto de agrupaciones vascoamericanas como de bandas llegadas desde Euskadi como Gatibu.

El lehendakari Imanol Pradales compartió con 'Vascos por el Mundo' sus reflexiones sobre la importancia de este evento como símbolo de unión de la comunidad vasca global.

Pero el dirigente no será el único protagonista. Siguiendo la tónica del programa, los vascos que residen en Boise también tendrán la oportunidad de contar su historia. Así los espectadores podrán conocer a Jesús, Rosa, Asier, Nerea, Udane y su marido Julen.

El primero de ellos llegó a Boise hace casi medio siglo, y desde entonces, se ha convertido en un referente de la comunidad vasca de Idaho. Hoy es chef de uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Boise, el Cottonwood Grille. Rosa Urrutia es originaria de Boise pero sus raíces vascas laten con fuerza. Estudió en la universidad en San Sebastián y desde pequeña escuchó historias de sus abuelos y bisabuelos, que llegaron desde Euskadi a las tierras de Idaho para trabajar como pastores. Julen Conde y Udane Madariaga se trasladaron junto a su hija Jare a Boise desde Mungia, para trabajar en la única ikastola fuera del País Vasco. Allí los pequeños aprenden euskera en medio del Oeste americano. Asier García llego desde Barakaldo hace 12 años, y actualmente es chef del restaurante Leku Ona, en pleno Basque Block. Y, por último, Nerea Alustiza reside en la capital de Idaho desde hace tres años. Ella es natural de Beasain y ya ha echado raíces en tierras americanas. Actualmente es profesora en la universidad, está casada y espera a su segundo hijo.