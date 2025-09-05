El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
Logo Patrocinio
LA COMETA TV

El lehendakari, protagonista este domingo en 'Vascos por el mundo'

El programa, que se emitirá el 7 de septiembre desde las 22.20 horas en ETB2, gira en torno a la celebración del Jaialdi en Idaho este verano

A. Mateos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:02

'Vascos por el mundo' regresa este domingo con un programa especial que gira en torno al Jaialdi -el Festival Internacional de la Cultura Vasca- celebrado este verano en Boise, capital de Idaho (Estados Unidos). Uno de los protagonistas será Imanol Pradales. El lehendakari viajó a Estados Unidos para celebrar el mayor encuentro mundial de la diáspora vasca tras diez años de ausencia. Allí se dieron cita 40.000 vascos llegados de todos los rincones del planeta y este domingo el espectador podrá revivir la fiesta desde el salón de su casa.

En el evento, que se celebró del 29 de julio al 3 de agosto, no faltaron platos típicos de la gastronomía vasca, exhibiciones de harrijasotzailes, aizkolaris y otros herri kirolak, euskal dantza y conciertos, tanto de agrupaciones vascoamericanas como de bandas llegadas desde Euskadi como Gatibu.

La Cometa TV
Imagen principal - El lehendakari, protagonista este domingo en &#039;Vascos por el mundo&#039;
Imagen secundaria 1 - El lehendakari, protagonista este domingo en &#039;Vascos por el mundo&#039;
Imagen secundaria 2 - El lehendakari, protagonista este domingo en &#039;Vascos por el mundo&#039;

El lehendakari Imanol Pradales compartió con 'Vascos por el Mundo' sus reflexiones sobre la importancia de este evento como símbolo de unión de la comunidad vasca global.

Pero el dirigente no será el único protagonista. Siguiendo la tónica del programa, los vascos que residen en Boise también tendrán la oportunidad de contar su historia. Así los espectadores podrán conocer a Jesús, Rosa, Asier, Nerea, Udane y su marido Julen.

El primero de ellos llegó a Boise hace casi medio siglo, y desde entonces, se ha convertido en un referente de la comunidad vasca de Idaho. Hoy es chef de uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Boise, el Cottonwood Grille. Rosa Urrutia es originaria de Boise pero sus raíces vascas laten con fuerza. Estudió en la universidad en San Sebastián y desde pequeña escuchó historias de sus abuelos y bisabuelos, que llegaron desde Euskadi a las tierras de Idaho para trabajar como pastores. Julen Conde y Udane Madariaga se trasladaron junto a su hija Jare a Boise desde Mungia, para trabajar en la única ikastola fuera del País Vasco. Allí los pequeños aprenden euskera en medio del Oeste americano. Asier García llego desde Barakaldo hace 12 años, y actualmente es chef del restaurante Leku Ona, en pleno Basque Block. Y, por último, Nerea Alustiza reside en la capital de Idaho desde hace tres años. Ella es natural de Beasain y ya ha echado raíces en tierras americanas. Actualmente es profesora en la universidad, está casada y espera a su segundo hijo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  2. 2 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  3. 3 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  4. 4

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  5. 5

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  6. 6

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  7. 7 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  8. 8

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  9. 9

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El lehendakari, protagonista este domingo en 'Vascos por el mundo'

El lehendakari, protagonista este domingo en &#039;Vascos por el mundo&#039;