Roger Casamajor, uno de los protagonista de La Caza. FesTVal

Del lauburu regalado al 'Un, dos, tres…' improvisado

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:15

En la alfombra naranja del FesTVal puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, que Roger Casamajor, uno de los protas de 'La caza. Irati', acabe con ... un lauburu en la solapa. Se lo regalaron unos periodistas vascos y el catalán no dudó en colocárselo en la chaqueta. Luego están las fiestas de las cadenas, en las que también hay que estar preparado por lo que pueda pasar. En la de RTVE, que llenó la discoteca Jimmy Jazz, los jueces de 'MasterChef', Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, ejercieron de tacañones en una versión casera del 'Un, dos, tres' en la que un periodista acabó ganando un fin de semana en Benidorm con todos los gastos pagados. En la cita actuaron desde Nebulossa a Soraya y algunos espontáneos como quien escribe estas líneas, al que le liaron un año más para imitar a Raphael. Qué le vamos a hacer.

