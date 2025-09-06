Del lauburu regalado al 'Un, dos, tres…' improvisado

En la alfombra naranja del FesTVal puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, que Roger Casamajor, uno de los protas de 'La caza. Irati', acabe con ... un lauburu en la solapa. Se lo regalaron unos periodistas vascos y el catalán no dudó en colocárselo en la chaqueta. Luego están las fiestas de las cadenas, en las que también hay que estar preparado por lo que pueda pasar. En la de RTVE, que llenó la discoteca Jimmy Jazz, los jueces de 'MasterChef', Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, ejercieron de tacañones en una versión casera del 'Un, dos, tres' en la que un periodista acabó ganando un fin de semana en Benidorm con todos los gastos pagados. En la cita actuaron desde Nebulossa a Soraya y algunos espontáneos como quien escribe estas líneas, al que le liaron un año más para imitar a Raphael. Qué le vamos a hacer.

Ya el viernes, Raúl Cimas compartió risas con Jimmy Barnatan. El segundo, actor, cantante y ahora comunicador, ha abierto en el FesTVal el 'Bar Natán' en el que entrevista a compañeros y compañeras en tono amable y simpático. Y, claro, Cimas se emocionó al ver que por la amena conversación le recompensaban con una cerveza.

El que está entregado a su nuevo formato es Xabier García Ramsden. El presentador conduce 'El otro lado de la mesa' en ETB y fomentar la comunicación y el entendimiento en estos momentos de confrontación y falta de empatía ha cautivado al periodista vasco, casi tanto como a la audiencia que aplaudió ayer con ganas el estreno. El que también tuvo ovaciones, aliñadas con multitud de piropos es Gabriel Guevara, el protagonista de 'Mar afuera', la nueva serie de Atresmedia. El joven recibirá esta noche el Premio AISGE a la interpretación destacada, pero ya cuenta con el respaldo de un multitudinario grupo de fans adolescentes a las que ha encandilado con su carisma.

¡Ya vemos la luz al final del túnel! Y con ella aterrizan en Vitoria la actriz Ane Rot y el comunicador Jota Abril, que van a presentar la gala de clausura, en la que no faltará el humor del siempre cercano Xavier Deltell y una sorpresa importante que no puedo desvelar. Me gustaría hacerlo, pero no me dejan. Bueno, va... A la gala va a venir. Hasta aquí puedo leer. Me ha invadido de repente el espíritu de Mayra.