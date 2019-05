Jordi Évole abandona 'Salvados' tras 11 años Évole, durante la entrevista en 'El Hormiguero'. / ATRESMEDIA El programa continuará en el futuro aunque con otro presentador EL CORREO Jueves, 2 mayo 2019, 22:52

Jordi Évole dice adiós a 'Salvados' tras once años al frente del programa. El periodista lo ha anunciado este jueves en 'El Hormiguero', en el que ha afirmado que 'Salvados' continuará pero él no presentará la temporada que viene. El formato lo seguirá realizando Producciones del Barrio, la productora creada en 2015 por el propio Évole y Ramón Lara. «Salvados' va a seguir como programa, pero yo no presentaré desde la temporada que viene. Se ha cerrado un circulo y es el momento de dar el relevo», ha explicado.

El pasado 26 de abril Atresmedia comunicaba en una nota la renovación de Jordi Évole con un acuerdo que suponía la puesta en marcha de «un nuevo proyecto que verá la luz en el prime time de La Sexta». Ni en esa nota ni en la entrevista de Évole en 'El hormiguero' se han dado demasiados detalles sobre el nuevo programa. «Jordi Évole se sumergirá en grandes historias, de relevancia social, haciendo de la entrevista su herramienta fundamental», se limitaba a explicar la citada nota.

«Me voy a intentar reinventar», ha explicado Évole. «Yo sé hablar con la gente, sé hacer una entrevista, sé contar una historia, pero algun elemento nuevo le añadiremos a ese formato. No sé si llegará en invierno o en primavera», ha afirmado el periodista.