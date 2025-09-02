Jesús Vázquez, Valeria Mazza, Bárbara Rey y Pelayo Díaz se dan un baño de masas en la alfombra naranja

Uno, dos, tres... y así hasta una quincena de rostros conocidos han desfilado esta tarde por la alfombra naranja en la que por el momento ... ha sido la cita más multitudinaria del FesTVal. Y la más glamurosa. Por el exterior del Palacio Europa han desfilado -para alegría del público congregado tras las vallas- los presentadores, el jurado y los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. El concurso de Telecinco se estrenará el sábado 13 de septiembre conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Ambos han hecho gala de su buena sintonía en la alfombra, donde no han escatimado en 'selfies' con los fans. «Estoy pasando un calor en Vitoria... pero para presumir hay que sufrir», confesaba Jesús Vázquez enfundado en un traje malva aterciopelado. Contaba que la edición anterior se lo pasó «tan bien» conduciendo el formato que está encantado de repetir. «Me encanta hacer directos», añadía. Preguntado sobre si él se atrevería a bailar ha sido más cauteloso. «No, todavía no. Pero están en ello, lo están intentando», deslizaba dejando la puerta abierta.

Pelayo Díaz, que hace unos días anunció su boda, ha sido otro de los más aclamados por el público vitoriano, con el que se ha mostrado de lo más cercano. En esta ocasión ejercerá como jurado tras haber sido concursante en la primera edición. «Estoy muy feliz, tenía ganas de un papel como este aunque es una responsabilidad muy importante. Creo que tendré más empatía porque ya estuve como concursante», reflexionaba.

Por un momento el exterior del Europa se ha podido confundir con la alfombra naranja de Cannes o Venecia; Tania Medina ('influencer' y ex de 'La isla de las tentaciones') ha llegado con un espectacular vestido de cola y un llamativo recogido con el que no ha pasado desapercibida. Blanca Romero ha optado por bailarinas y ha pasado de los tacones, al igual que la humorista Sara Escudero, con botas militares.

Bárbara Rey ha sido una de las que más tiempo ha dedicado a los periodistas y Manu Tenorio ha derrochado la misma simpatía que transmite a través de la pantalla. «Es un reto fantástico y que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, me encanta salirme de mi zona de confort», aseguraba el cantante. A partir del próximo sábado se le podrá ver en acción al igual que al resto de sus compañeros que han desfilado este martes por Vitoria: Jorge González, Pepe Navarro, Matías Roure, Nona Sobo, Iago García, Nerea Rodríguez y Aless Gibaja además de todos los anteriores.