FesTVal 2025

Jesús Vázquez, Valeria Mazza, Bárbara Rey y Pelayo Díaz se dan un baño de masas en la alfombra naranja

Un buen número de caras conocidas presentan en Vitoria la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas', que se estrenará el 13 de septiembre en Telecinco

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:01

Uno, dos, tres... y así hasta una quincena de rostros conocidos han desfilado esta tarde por la alfombra naranja en la que por el momento ... ha sido la cita más multitudinaria del FesTVal. Y la más glamurosa. Por el exterior del Palacio Europa han desfilado -para alegría del público congregado tras las vallas- los presentadores, el jurado y los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. El concurso de Telecinco se estrenará el sábado 13 de septiembre conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

