Jeremy Wade: «El pez no tiene la culpa» Jeremy Wade. / DMAX DMax estrena este sábado 'Grandes ríos (con Jeremy Wade)', un nuevo formato del ilustre pescador y divulgador británico que enseña a «comprender a las criaturas» JULIAN ALÍA Madrid Viernes, 2 agosto 2019, 17:16

No tenía suficiente con los 'Monstruos de río', y ahora Jeremy Wade (Ipswich, Reino Unido, 63 años) regresa a DMax para recorrer y examinar con lupa los 'Grandes ríos (con Jeremy Wade)'. El biólogo, pescador y divulgador vuelve al canal este sábado a las 22.00 horas con una nueva serie, en la que visita los territorios próximos a los cauces del Ganges, Danubio, Yangtsé, Zambeze, Misisipi y Amazonas para observar y analizar los efectos de la contaminación y la sobreexplotación en la naturaleza, pero también los problemas que ha provocado entre los habitantes de estas zonas.

Wade reconoce que nadie en su familia pescaba y que comenzó viéndolo como algo «estúpido», sin poder dejar de pensar que «podría estar aprovechando mejor el tiempo». Sin embargo, todo cambió cuando, tras recibir los consejos de un compañero de clase cuyo abuelo sí pescaba, logró hacerse con su primer pieza.

Pescador, pero sensible con las especies, sostiene que, «normalmente, si alguien es mordido o herido por un pez, no es culpa del pez, y sí de la persona que no sabía que ese pez estaba ahí, o que no entendía su comportamiento». De hecho, también asegura que, al final de cada programa, no mata sus capturas, sino que las pone nuevamente en el agua: «Las dejo ir».

El programa que ha hecho famoso a Jeremy Wade se llama 'Monstruos de río', pero él explica que, en este tipo de formatos, el espectador acaba perdiendo esa percepción y empieza a «comprender a las criaturas» de la naturaleza. Y en el río, precisamente, encuentra muchas claves para entenderlas. Este es el argumento del biólogo: «Muchos de los peces que viven en el mar son muy bonitos, algo muy distinto a lo que ocurre en agua dulce, que puede ser muy fangosa y donde no se ve nada». Es un hecho que «dificulta la realización de los programas», pero le sirve para 'quitar' a sus habitantes el complejo de feos.

Misterios bajo el agua

«Si eres un pez que vive en aguas turbias y te quieres aparear con otro, no importa cómo seas, porque no pueden verte, así que no tiene sentido ser guapo», bromea. Y pone el ejemplo de los siluros, bagres o peces gato, «una especie de babosas gigantes, pero con tentáculos». Para Wade, son «feos y hermosos al mismo tiempo». Feos, desde «un punto de vista artístico y estético»; y hermosos, ateniéndose a «la visión de un biólogo». Su animal de río favorito es el paiche, por su tamaño (mide más de tres metros) y lo que impresiona, «casi tanto como haber estado haciendo programas de televisión tanto tiempo».

El nuevo formato arranca hoy en el río Ganges, venerado por millones de hindúes y afectado por altísimos niveles de contaminación, y el Danubio, cuyos peces están a punto de desaparecer. Tras las seis entregas, que se emitirán en tres semanas, el sábado 24 de agosto Wade estrenará también en DMax 'Aguas profundas'. A la misma hora (22.00), el pescador y biólogo volverá a sumergirse en los fondos marinos para investigar las causas y consecuencias de algunos de los fenómenos más misteriosos y desconcertantes que se producen bajo las aguas de ciertos puntos remotos del planeta. Entre ellos, la leyenda de un monstruo en el italiano lago de Garda, cuya historia se remonta al siglo XVI, cuando fue descrito como «enorme bestia jorobada: mitad serpiente y mitad dinosaurio».