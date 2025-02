Hugo vuelve a salvarse y llora emocionado en 'Supervivientes'

Joseba Fiestras Miércoles, 13 de mayo 2020, 07:09 | Actualizado 08:10h. Comenta Compartir

Hugo Sierra está conquistando a la audiencia de 'Supervivientes' mostrando su lado más sensible. Las víctimas siempre son arropadas en este tipo de concursos y el uruguayo sabe ejercer el papel a las mil maravillas. Empezó siendo el traicionado. Adara lo había humillado delante de toda España y aquello le entregó el billete a la isla más codiciada de la tele. Después fue el enamorado. Contra viento y marea, defendió su relación con Ivana Icardi, ese amor que surgió en los Cayos Cochinos y que el hombre supo vender como una historia sincera, alejada de la 'vendetta' que muchos sospechaban. En las buenas películas funciona un giro de guion y la vuelta de tuerca vino cuando él, por su cuenta y riesgo, rompió el amor (no de tanto usarlo porque aquí no dio tiempo). Una sorpresa que generó confusión y sentimientos encontrados. Y llegó su momento de gloria, la aparición del mártir. Atacado por todos por la ruptura con la argentina, a la que el papel de víctima le viene grande, se convierte en el chico apartado, el odiado, el apestado… Y aquello le brinda el personaje que anhelaba.

Para colmo, el programa enmarca su actuación con un juego en el que propone a los aventureros sufrir. El puente de las emociones, enfrentarse a sentimientos del ayer. Pero no a los buenos, claro, mejor saber a quién debes pedir perdón, a quién has hecho daño, de quién te has alejado… Y Hugo tenía muchas cuentas pendientes, todas dignas del mejor 'culebrón'. Que si se peleó en su día con su hermano (y Adara parece que tiene algo que ver, a tenor de las palabras de Carlos Sobera, aunque no aclararon nada), que si adora a su madre, que si hecha de menos a su hija, que si se enfadó con un amigo y un infarto impidió la reconciliación, que si igual no se ha comportado del todo bien con sus ex… Una telenovela a base de lágrimas que acabó con los 'kleenex' de la audiencia.

«Me siento culpable por las dos veces que he fracasado, aún teniendo hijos pequeños. Si no funcionó es, evidentemente, que las dos partes no han puesto todo y las dos tienen la culpa», admitió llorando. ¿Unas excusas hacia Adara? Habrá que ver. Recuerden que hace ya unas semanas Antonio David Flores aventuró, desde plató, que cuando Hugo regresara a España iba a volver con la ganadora de 'GH Vip'. A ver si no andaba desencaminado…

El caso es que las distintas caras del exjugador de baloncesto han conquistado al público que ha vuelto a salvarle de las nominaciones una semana más. Él aprovechó la circunstancia para mostrar agradecimiento a la gente y decir emocionado que Ivana también se merecía el gesto «porque es una guerrera». Punto doble para el chico. Pero las palabras se las lleva el viento y la uruguaya es la que se juega el tipo este jueves, y nada menos que con Jorge, el guardia civil metido a modelo que está demostrando ser todo un superviviente sin necesidad de sobreactuar, cabrearse o vender sus miserias. Así están las cosas en un islote que tiene más tramas que si enfrentas al elenco de 'Elite' con los atracadores de 'La casa de papel'. Ya saben… a veces la realidad puede con la ficción. Y si no, se inventa.