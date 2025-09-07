El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El estreno de 'Bailando con las estrellas' ha sido uno de los éxitos de esta edición. Blanca Castillo

El FesTVal crece con más público «fiel» y un repunte en las jornadas profesionales

El director de la cita, Joseba Fiestras, ensalza la buena acogida inédita de «todos los estrenos» y señala un aumento de «un centenar» de invitados

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:48

El FesTVal de Vitoria se supera con cada edición. Ese es el primer balance «muy positivo» que realiza a este periódico el director del ... certamen catódico, Joseba Fiestras, tras el cierre de la cita, en la que colabora EL CORREO, y a falta de un análisis exhaustivo en el que se incluirá el impacto económico que genera esta semana para la ciudad. Por recordar las cifras del pasado ejercicio, según la auditoría realizada por Kantar Media, el impacto en 2024 fue de 81 millones de euros.

