El FesTVal crece con más público «fiel» y un repunte en las jornadas profesionales

El FesTVal de Vitoria se supera con cada edición. Ese es el primer balance «muy positivo» que realiza a este periódico el director del ... certamen catódico, Joseba Fiestras, tras el cierre de la cita, en la que colabora EL CORREO, y a falta de un análisis exhaustivo en el que se incluirá el impacto económico que genera esta semana para la ciudad. Por recordar las cifras del pasado ejercicio, según la auditoría realizada por Kantar Media, el impacto en 2024 fue de 81 millones de euros.

Esta vez esa estimación podría ser similar e incluso mayor. «El crecimiento es contenido, pero este año todas las cadenas e invitados nos han dicho que esto va a más», afirma Fiestras. «No ha habido ninguna jornada floja», redunda.

De acuerdo a esas primeras consideraciones, el aumento en esta décimo séptima edición se explica gracias a un público «más fiel», a una subida de asistentes en las sesiones profesionales y, también a más visitantes –se han registrado un centenar de pernoctaciones más– en una semana en la que todos los canales y plataformas han venido con sus «primeros espadas», lo que ha abarrotado cada día el exterior y las salas del Palacio Europa.

En este sentido, y como ocurre desde hace años, los contenidos que más han triunfado han sido «productos estrella» como 'MasterChef Celebrity', cuya presentación ya es una tradición en la capital alavesa, el programa de Telecinco de 'Bailando con las Estrellas' y el mediático 'Supervivientes All Stars'. Aunque, en general, puntualiza Fiestras, «prácticamente se han agotado las entradas todos los días». «Volaron en cuanto las anunciamos», matiza sobre un éxito que no suele ser tan veloz.

Eso ha repercutido, de forma inevitable, en que la alfombra naranja esté cada vez mejor arropada. Influye el «fenómeno fan» que despiertan algunos personajes de la tele como Juanjo Bona (exconcursante de OT 2023) o el actor Gabriel Guevara, «la nueva sensación» para las generaciones más jóvenes, que lo han seguido en películas como la trilogía de 'Culpa Mía'.

Otro punto a favor para su buena acogida es su «exitosa» ubicación. «En San Prudencio la mitad de la gente que se ponía tras la valla eran transeúntes que se quedaban por la curiosidad. Aquí vienen expresamente. Hemos notado que se está fidelizando público», admite el responsable del FesTVal.

Es algo que se ha podido comprobar con las alfombras más tempranas, como la de 'La Voz', que pese a programarse a las dos del mediodía llenó los alrededores del inmueble de la Avenida Gasteiz para ver a Sebastián Yatra o Malú.

Con todo, Fiestras no se plantea éste como el emplazamiento «definitivo» una vez hayan culminado en 2027 las obras de reforma del Teatro Principal. «Lo estudiaremos, aún no nos lo hemos planteado. Pero sí es cierto que aquí todo funciona como un cañón: la alfombra brilla y no hace falta montarla y desmontarla durante el día, como sí ocurría en El Principal», indica.

«Estamos estancados»

En esta edición por primera vez se ha conseguido, además, centralizar a todas las cadenas en el Palacio de Congresos (Movistar+ se ubicaba antes en Villa Suso), algo que ha permitido atraer a más medios de comunicación a las ruedas de prensas.

Y otros beneficios también se han producido por el 'ProFesTVal', esas jornadas profesionales que han saltado del 'streaming' y cada vez acogen a más público presencial. Por poner un ejemplo, la charla organizada el viernes de 'Nuevas fronteras audiovisuales' aglutinó a «1.000 seguidores en directo y a 60-70 personas en el Europa», cuando antes su alcance era más limitado.

Los retos a futuro se mantienen: ampliar los días de festival y traer producciones internacionales. Pero, advierte Fiestras, «con el presupuesto que tenemos estamos estancados. Exploraremos nuevos patrocinios porque lo primero sería extender el FesTVal de sábado a sábado», concluye.