Edificios de la Universidad Pontificia de Comillas donde se desarrolló el rodaje. Javier Rosendo

Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis

El hombre, que padecía párkinson, se cayó por unas escaleras en una zona no rehabilitada de la Universidad Pontificia de Comillas

José Carlos Rojo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:32

Ocurrió el pasado 1 de septiembre, en pleno rodaje en Comillas de la última película de Los Javis. Enrique García García, de 78 años y ... residente en Udías (Cantabria), era un extra contratado por la empresa Los Esquiadores AIE que se encontraba trabajando en el set cuando, por razones que aún se investigan, cayó por unas escaleras y sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico que terminó por causarle la muerte tres días después en el hospital.

Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis