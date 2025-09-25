Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis

Ocurrió el pasado 1 de septiembre, en pleno rodaje en Comillas de la última película de Los Javis. Enrique García García, de 78 años y ... residente en Udías (Cantabria), era un extra contratado por la empresa Los Esquiadores AIE que se encontraba trabajando en el set cuando, por razones que aún se investigan, cayó por unas escaleras y sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico que terminó por causarle la muerte tres días después en el hospital.

Inmediatamente tras el accidente, el equipo llamó a una ambulancia y la Policía Judicial se presentó en el rodaje para dilucidar las causas por las que García, que padece párkinson, se precipitó por las escaleras. Fue trasladado al hospital de Sierrallana (Torrelavega), donde en una primera exploración se comprobó que se trataba de «una lesión de alta gravedad» y por ello le redirigieron al Hospital Marqués de Valdecilla. El hombre pasó varios días en observación y finalmente falleció el jueves, día 4.

Este periódico trató ayer de comunicarse con la familia, que rehusó hacer declaraciones. Fuentes cercanas al círculo íntimo de la víctima aseguran que el cuerpo fue incinerado en Valdecilla y enterrado en una ceremonia reservada a los familiares, porque ni siquiera los vecinos de la zona que le conocían sabían ayer que había fallecido. Un testigo que se encontraba en el rodaje señaló que García cayó de repente, «nadie sabe muy bien si fue porque le dio algo o por un sencillo traspié», y que sufrió «golpes muy fuertes, también en la cabeza».

Enrique García García era un reputado arquitecto que durante la mayor parte de su carrera se desarrolló en Madrid pero que había desarrollado trabajos también en Cantabria, entre ellos en el hospital Sierrallana.

Escenas de bombardeos

La investigación del accidente continúa porque los informes no están finalizados. El rodaje de 'La bola negra', última película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, producida por Movistar Plus+ y Suma Content Films, ha tenido lugar principalmente en los edificios que están sin rehabilitar de la Universidad Pontificia de Comillas.

El nuevo trabajo de los autores de 'La llamada' y 'La Mesías' ha recreado escenas de bombardeos o secuencias de hospital de campaña entre finales de agosto y octubre en Cantabria. El proyecto de 'La bola negra' surge a partir de los materiales supervivientes de la obra homónima de Federico García Lorca y del fenómeno teatral 'La piedra oscura', del dramaturgo Alberto Conejero, Premio Nacional, producción que obtuvo cinco premios Max.