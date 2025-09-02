Desfile de tacones y carcajadas

Émulos de Fred Astaire y Ginger Rogers ataviados con sus mejores galas. Maestros del chiste. Jóvenes resilientes. Son los perfiles de los famosos que centraron ... y se dieron un baño de masas este martes en la segunda y frenética jornada del FesTVal de Vitoria, que cuenta con EL CORREO como medio oficial, que desplegó un nuevo arsenal de estrenos televisivos que refrescarán las pantallas este otoño.

Todo ello envuelto en terciopelo, lentejuelas, tacones de aguja, vestidos de noche y mucho, mucho salero. La alfombra naranja de la Avenida elevó en varios grados su particular termómetro de glamour con un inesperadamente extenso desfile de caras conocidas televisivas. «Para presumir, hay que sufrir», razonaba Jesús Vázquez, presente otro año más en el ciclo de la capital alavesa, donde se mueve como pez en el agua.

El presentador y actor, que repite como conductor en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', es un animal televisivo confeso: «Me encanta hacer directo». Es más, ostenta el honor de ser «el presentador de habla hispana que más formatos ha hecho», con «46 diferentes», apuntó tras atender a la avalancha de seguidores que lo aclamó en su paseo hacia la entrada del Palacio Europa.

Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Igor Martín Alberto Casado y Róber Bodegas, de Pantomima Full. Igor Martín Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Blanca Castillo Berta Castañé y Rubén Fernández, de 'Zoomers'. Igor Martín 1 /

Junto a Valeria Mazza, compañera de Vázquez en el espacio de Mediaset, el abundante público pudo fotografiarse y ver de cerca a otros 'VIP' del concurso y 'celebrities' variadas, entre ellas Blanca Romero, con bailarinas y una falda de gran vuelo. «¡Bárbara' (Rey), guapa!», exclamó un grupo de mujeres al asomar por la pasarela la famosa exvedette, otra de las participantes en el espacio.

Pilar Cerio, jubilada vitoriana que se apostó con sus amigas junto al vallado de la alfombra, logró con pericia hacerse un selfi con Manu Tenorio, al que piropeó calificándolo como «majísimo, educadísimo y un galán». Lo de calzarse los zapatos y saltar a la pista «es un reto fantástico que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, me encanta salirme de mi zona de confort», aseguraba el cantante.

Otro de los asistentes más demandados fue Matías Roure –más conocido por su faceta de presentador en 'First Dates'–, que se lanza también al 'talent show' bailongo. «La vida es caprichosa, del amor ahora paso al baile, un desafío que me atrae mucho. Habrá glamour con sabor a mojito», avanzó con su singular acento argentino.

Pero es que mover el cuerpo al ritmo de la música y hacerlo con estilo «no es fácil, hay mucho trabajo detrás», advirtió la actriz y cómica Sara Escudero. La 'exOT' Nerea Rodríguez, Pelayo Díaz, Tania Medina ('influencer' y ex de 'La isla de las tentaciones'), Inma Casal, Pepe Navarro, Nona Sobo, Jorge González... coparon el vestíbulo del recinto de congresos vitoriano entre una nube de cámaras, micrófonos y 'flashes'. Aless Gibaja, con una centelleante americana de lentejuelas y unos estilettos de infarto, no dejó de detenerse y saludar a la muchedumbre de asistentes.

Con un estilo algo más desenfadado se pasearon por el tapiz naranja unas horas antes el exfutbolista y televisivo Joaquín Sánchez junto a su mujer Susana Saborido, protagonistas en 'Emparejados'. Antena 3 avanzó en el ciclo vitoriano este «gran show de entretenimiento que combina entrevistas, pruebas de concurso, juegos, dating y mucho humor, donde todo ocurre en pareja». La jornada dio para mucho. Por la mañana también asomaron Anne Igartiburuy Klaudio Landa, entre otros profesionales, para detallar las novedades de ETB.

Por parte de RTVE, un elegante Egoitz Txurruka ofreció los detalles de 'Trivial Pursuit', adaptación televisiva del icónico juego de mesa. Santi Acosta, en otra de las presentaciones, avanzó los detalles de 'El Precio de...', cuyo primer episodio lo centrará Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos. La entrevistada aportará «probablemente el testimonio más temido» por el exministro.

«Vais a flipar», anticipó de su lado la intérpete Itziar Atienza en el acto para dar a conocer la serie 'Zoomers' (Prime Video). En el reparto le acompañan Biel Rossell, Berta Castañé, Adrián Luque y otros chavales que encarnan a la generación Z «en la búsqueda de su propia identidad». Seis episodios que condensan una historia «muy auténtica» y «muy necesaria», además de «muy cachonda».

A modo de guinda, Rober Bodegas y Alberto Casado –humoristas detrás de 'Pantomima Full'– llenaron de risas por la noche la alfombra naranja en el preestreno de 'Entrepreneurs' (Disney+), comedia sobre el día a día de un grupo de emprendedores que trabajan en un 'coworking'.