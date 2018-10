Carmen Lomana y Antonia Dell'Ate incendian a Boris Izaguirre Carmen Lomana ser funde en un abrazo con Antonia Dell'Ate. / TVE El venezolano era esta semana su capitán en 'Masterchef Celebrity' y sucumbió ante el dúo femenino, antes de que la empresaria fuera expulsada del concurso JOSEBA FIESTRAS Lunes, 29 octubre 2018, 08:07

Superar una prueba que enlazaba la ópera y la gastronomía fue el inicio de un calvario para Boris Izaguirre. En el desafío, los aspirantes tenían que adivinar las piezas que sonaban, porque cada una de ellas estaba asociada a un plato. El jurado abandonó las cocinas para catar a ciegas las recetas y dictar sentencia. Y para sustituir a Pepe, Jordi y Samantha, al frente de los fogones se pusieron Bibiana Fernández y Anabel Alonso. El mejor del juego conseguía el delantal dorado de la inmunidad, mientras al peor le sentenciaban directamente a la eliminación. Y Boris fue el mejor, pero lo suyo fue un regalo envenenado. Ona Carbonell no sedujo con una tarta de chocolate y se llevó el temido delantal negro.

Guadalajara fue el escenario de la prueba de exteriores. Los dos equipos, capitaneados por el mandil áureo, se enfrentaban a un menú de cuatro platos diseñados por el chef Enrique Pérez que tenían que elaborar con algunos de los mejores productos de la provincia como el trigo negrillo, el corzo, la trufa o la lavanda. Boris juntó a Paz Vega, Santiago Segura y Mario Vaquerizo en el grupo azul, dejando a Ona, Antonia Dell'Ate y Carmen Lomana en el rojo.

Y se desató la tormenta. El escritor debía ocuparse de liderar ambos bandos, pero el colorado le trajo problemas desde el primer minuto. Absolutamente crispado, el venezolano no supo dirigir a Dell'Ate y Lomana, que apartaron su rivalidad y se unieron contra él. «Estás con la vena hinchada», le dijo Jordi viendo su enojo. «No me veo capaz de controlar este grupo porque no colaboran nada», se justificó el de Caracas muy perdido. Y tan desorientado estaba que Jordi y Samantha tuvieron que ponerse las chaquetillas y auxiliarles para salvar el almuerzo.

Acabado el desafio, Dell'Ate y Lomana se sumaron a la lista negra en la que ya estaba Ona, lo que pocos esperaban es que el jurado, visiblemente defraudado, decidió enviar también 'a galeras' a Boris. «Gracias a vosotras dos que sois encantadoras, las mejores compañeras que se puede tener», ironizó el literato, que acabó llamando a la pareja «maléficas» o «tacañonas».

Superalimentos

Una vez en plató, el tribunal calmó las aguas anunciando que Izaguirre debía cocinar, pero no podría ser eliminado. Los superalimentos, productos ricos en enzimas, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y con pocas calorías, fueron los protagonistas de la contienda. A Ona le tocó trabajar con azúcar de coco y pasta de miso; a Antonia, con hierba de trigo y cúrcuma; y a Carmen, con frutos rojos.

Marta, ganadora de 'MasterChef 6', les explicó la importancia de tener una dieta saludable y les orientó sobre cómo usar los ingredientes. De nada le sirvió el auxilio a Lomana, que provocó risas y sustos durante su cocinado, presentando una receta pobre que le llevó a la expulsión. «Que Carmen presente este plato hay que verlo como una escena de alta comedia», satirizó Boris antes del despido. Jordi Cruz evitó el enfado al enfrentarse a la surrealista situación.

«Me desmontas porque lo que has hecho me genera tal cabreo que me reseteo», le dijo el chef. Samantha añadió que el problema era que la aspirante no sabía trabajar y Pepe argumentó que no había pasado antes porque a lo largo de estas semanas, «te has escudado en los compañeros de equipo que te han tocado». A pesar de la bronca, Lomana se fue entre los aplausos de los suyos y, curiosamente, con un cálido abrazo de Antonia Dell'Ate con el que parece que se perdonan todos los reproches que habían ido acumulando.