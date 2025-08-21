El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Serie de 'Allien Earth' Disney

Los aliens en la Tierra

Disney+ nos presenta 'Alien: Planeta Tierra', una serie de ocho episodios, que va desgranandose semana a semana (ya llevamos tres) que se sitúa dos años antes de 'Alien, el octavo pasajero' de Scott

Boquerini .

Boquerini .

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:02

Por si no teníamos bastante con acontecimientos que nos pongan los pelos de punta, aquí está de nuevo 'Alien'. La película creada por Ridley Scott ... ha dado mucho juego: secuelas, precuelas... Ahora Disney+ nos presenta 'Alien: Planeta Tierra', una serie de ocho episodios, que va desgranandose semana a semana (ya llevamos tres) que se sitúa dos años antes de 'Alien, el octavo pasajero' de Scott, la madre de todos los aliens. La serie no es ajena a Scott, que aquí está como productor ejecutivo, y sí, como indica el título, los aliens, que son muchos y muy variados, pero todos terroríficos, han llegado a la Tierra. Todo comienza con una nave que en su aproximación a la Tierra se estrella sobre un edificio de una enorme metrópolis. Por supuesto han pasado cosas antes del accidente. A bordo, uno de los tripulantes ha acabado con el resto, y la nave regresa llena de muestras alienígenas, a cual mas peligrosa, que han quedado en libertad por la nave y el edificio sobre el que ha caído, y que amenaza con derrumbarse.

