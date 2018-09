El baile de rostros de la nueva TVE Pese a que su mandato es temporal, la llegada de Rosa María Mateo como administradora única de la cadena pública ha provocado cambios y ceses fulminantes en la plantilla de presentadores MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Domingo, 2 septiembre 2018, 01:13

Ceses, despidos, fichajes... La frenética situación que se vive estos días en los pasillos de TVE es más propia del cierre del mercado futbolístico estival que de cualquier septiembre televisivo que se recuerde. Mañana, la cadena pública presentará oficialmente su nueva temporada de Informativos, la primera desde la toma de posesión de Rosa María Mateo como administradora única del Ente Público el pasado 30 de julio, y el baile de rostros ha sido tal que en Torrespaña hay que retroceder a los meses del verano de 2012 para encontrar una situación parecida.

De momento, los cambios no desagradan a la mayoría de trabajadores, que se encuentra ahora mismo «tranquilos» y descartan retomar las protestas de los 'viernes negros', como ha podido conocer este periódico. El primer nombramiento de Rosa María Mateo en el cargo, al día siguiente de su toma de posesión, fue el de Begoña Alegría como directora de Informativos en sustitución de José Antonio Álvarez Gundín, que paradójicamente la había cesado en 2014 como jefa adjunta de la sección Nacional del 'Telediario'. La periodista recibió el apoyo del 85,38% de la plantilla en el referéndum organizado para ratificarla. También recuperó a Fran Llorente, el último que ocupó dicho puesto en la época del gobierno socialista de Zapatero, para nombrarlo director de Proyectos y Estrategia y a la periodista deportiva María Escario, que se ocupará de la Comunicación (dircom) y las Relaciones Institucionales.

Alegría no perdió un minuto en diseñar una nueva línea editorial en los Servicios Informativos para «recuperar la información al servicio de los ciudadanos y de la verdad». A la hora de reestructurar a los presentadores tampoco le ha temblado el pulso. Una de las primeras decisiones de su equipo fue devolver a Madrid a Xabier Fortes, que se encontraba como reportero del informativo territorial de Galicia, para ponerlo al frente de 'Los Desayunos' en sustitución de Sergio Martín. Otra paradoja, ya que este último había hecho lo propio con Fortes en 'La Noche en 24 horas' en 2013 –con una temporada conducida por Ana Ibáñez en medio–. El periodista pontevedrés tendrá programa doble diariamente, ya que también ocupará el hueco que deja libre 'Amigas y Conocidas', que presentaba Inés Ballester tras 'La Mañana' y ha sido cancelado por la nueva dirección.

Ballester, por su parte, seguirá ligada a la cadena pública, aunque aún no se ha especificado de qué manera, mientras que María Casado mantendrá su puesto en 'La Mañana', esta vez acompañado de Fernando Timón, fichado de Telemadrid para ocupar el puesto de copresentador que tenía Jota Abril, otro de los cesados. La franja matinal queda configurada con un 'Telediario' que estará conducido por tres rostros de la casa: Ana Ibáñez, Inma Gómez-Lobo y Sirún Demirijián. Esto afecta directamente a Jerónimo Fernández, que compartía dicho informativo junto a Ibáñez. El periodista ha sido fulminantemente despedido y no se ha tomado bien su relevo. «TVE se ha convertido en un instrumento político al servicio del PSOE y Podemos», escribía en las redes sociales. Mismo destino ha corrido Víctor Arribas, que aún no tiene sustituto en 'La Noche en 24 horas'.

El resto de telediarios tampoco se han salvado de los cambios. La histórica Ana Blanco pasa de ocupar la franja de las 21.00 horas a la de las 15.00 h. por decisión personal. La incógnita que queda por despejar es si Pilar García Muñiz, que hasta ahora ocupaba esa silla, le acompañará o pasará a un segundo plano. Como le ha ocurrido a Jesús Álvarez, uno de los presentadores con más trayectoria dentro de la cadena, a la que llegó en 1977, que ha sido destituido de su puesto de presentador de Deportes en el 'Telediario 2'. Será su compañero de sección Sergio Sauca quien le sustituya y estará a las órdenes de Carlos Franganillo, corresponsal en Washington que vuelve para hacerse cargo del informativo de Blanco.

«Me colocan donde empecé»

Otro que también regresa es Oriol Nolis. El periodista catalán se volverá a situar tras la mesa del 'Telediario Fin de Semana' del que fue cesado a finales de 2014 y sustituido precisamente por los dos periodistas a los que va a reemplazar: Pedro Carreño y Raquel Martínez. «Me colocan donde empecé hace 12 años, Canal 24 Horas Fin de Semana», explicaba esta última con tristeza en Twitter. Otro relevo se produce en 'Informe Semanal', el programa más veterano de la televisión europea. Jenaro Castro, azotado por varias polémicas de manipulación, deja su sitio a Óscar González, que hasta ahora editaba 'El mundo en 24 horas'.

La nueva directiva también se ha cobrado una pieza de caza mayor fuera del ámbito de los Informativos. Javier Cárdenas, pese a que tenía contrato con TVE para conducir una nueva temporada de 'Hora Punta', finalmente no ha sido renovado y amenaza con denuncias. En su lugar, la cadena prepara un nuevo formato con Raquel Sánchez Silva al frente.