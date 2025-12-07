El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sesión en directo del videopodcast en la Ermita de la Magdalena. Ignacio Pérez

Tres voces de la escena vasca en el videopodcast de la Azoka en una ermita

Una edición especial de 'Musikazuzenean' de Hamaika Telebista conducida por Koldo Otamendi reúne a los grupos Zea Mays, Kaleko Urdangak e Indabe en Durango

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:43

En el marco de la Durangoko Azoka 2025, Hamaika Telebista ha presentado una versión especial de su programa «Musikazuzenean», reconvertido en formato videopodcast. El evento — ... con acceso limitado y aforo reducido a unas veinte personas— se ha celebrado en la ermita de la Magdalena, con una decoración cuidada con alfombras y luces led, combinando con la ambientación religiosa. En la mesa central se han sentado Koldo Otamendi como conductor, junto a las invitadas: Aiora Renteria (Zea Mays), Ekaitz Etxezarreta (Kaleko Urdangak) y Uxue Estrada (Indabe).

