Tres voces de la escena vasca en el videopodcast de la Azoka en una ermita

En el marco de la Durangoko Azoka 2025, Hamaika Telebista ha presentado una versión especial de su programa «Musikazuzenean», reconvertido en formato videopodcast. El evento — ... con acceso limitado y aforo reducido a unas veinte personas— se ha celebrado en la ermita de la Magdalena, con una decoración cuidada con alfombras y luces led, combinando con la ambientación religiosa. En la mesa central se han sentado Koldo Otamendi como conductor, junto a las invitadas: Aiora Renteria (Zea Mays), Ekaitz Etxezarreta (Kaleko Urdangak) y Uxue Estrada (Indabe).

Durante la charla, los artistas han compartido sus experiencias dentro de la escena musical vasca. Aiora, voz de Zea Mays ha explicado su trayectoria —28 años a sus espaldas— y cómo en un momento dado decidieron autoproducir sus discos. Cuenta que lanzaron una gira de diez conciertos donde entrada y disco costaban 10 €, y todas las fechas se agotaron. Este modelo «directo» permitió conectar de forma auténtica con su base. Según Renteria, fue un éxito especialmente gracias a su himno 'Negua Joan Da Ta'.

Por su parte Etxezarreta, de Kaleko Urdangak, también defiende la autogestión total: «decidimos hacerlo nosotros todo». Ha señalado que participar en la azoka es una oportunidad valiosa, ya que fuera de ese ámbito no aparecen en espacios convencionales —por ejemplo, en tiendas como Fnac su presencia no se da. Además, alerta de la diferencia entre formatos: no es lo mismo leer un libro o escuchar un vinilo que consumir música en digital.

Uxue Estrada, de Indabe ha puesto el foco en el relevo generacional: «entre los jóvenes se está forjando una red de apoyo muy bonita». En los gaztetxes se está creando un circuito para nuevos grupos y nuevas generaciones, subrayando el papel de comunidad que va más allá de la simple industria.

Este experimento de formato —mezclando el entorno de la iglesia, una puesta en escena íntima y un formato cerrado tipo videopodcast— responde a la intención de Hamaika Telebista por adaptarse a nuevos formatos y conectar con públicos más jóvenes. Ya desde 2017, «Musikazuzenean» había comenzado a emitirse regularmente los jueves a las 21.00, brindando visibilidad a bandas de todo tipo dentro de la música vasca, consolidándose como un espacio fundamental para la escena local.