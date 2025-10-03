El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico Williams regresa un mes después y estará disponible ante el Mallorca
Tripulación de la nave Enterprise de 'Star trek: strange new worlds'.
La utopía humanista de 'Star trek' representa todo lo que Trump y sus seguidores detestan

Star trek. ·

Gene Roddenberry creó hace sesenta años un universo donde formas de vida y culturas diferentes persiguen el bien común

Luis Alfonso Gámez

Luis Alfonso Gámez

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:20

Nuestro conflicto también empezó con una lucha por las libertades. Lo llamamos Segunda Guerra Civil; luego, Guerras Eugenésicas; y, finalmente, Tercera Guerra Mundial», explica el ... capitán Christopher Pike a unos extraterrestres en el primer episodio de la serie 'Star trek: strange new worlds' (2022-). El predecesor de James T. Kirk (William Shatner) al mando de la Enterprise ilustra la lucha por las libertades, el detonante del holocausto atómico del siglo XXI, con imágenes de los seguidores de Donald Trump asaltando el Capitolio el 6 de enero de 2021. Más allá de esta anécdota, es lógico que los MAGA (Make America Great Again) aborrezcan 'Star trek'. Representa todo lo que detestan: la diversidad, la multiculturalidad, la libertad, la tolerancia, la igualdad, la justicia social…

