El italiano Andrea Bajani es un prolífico escritor. Anagrama

Terapia familiar

Bajani firma un gélido ajuste de cuentas genealógico diez años después de abandonar a un padre maltratador y a una madre sumisa

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:32

El último libro de Andrea Bajani se abre con una escena significativa. En ella, el autor italiano reconstruye el momento en que vio a su ... madre por última vez. Sucedió mientras se despedían en la puerta de la casa familiar, tras una de las visitas que hacía, cada quince días, a sus padres. La mujer le preguntó si volvería a ir a verlos. El autor respondió que por supuesto. Fue un intercambio habitual entre una madre mayor y un hijo adulto, pero Bajani nunca regresó. «Desde entonces he cambiado de teléfono, de casa, de continente, he levantado un muro inexpugnable, he puesto un océano de por medio», escribe al comienzo de este texto autobiográfico y descarnado. «Han sido los mejores diez años de mi vida».

