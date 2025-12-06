«Subid a los bancos para sacar la foto buena, yo lo haría»

Me meto en cada fotografía, intento comprenderles», dice Anna Lou (Annie) Leibovitz mientras recorre su primera retrospectiva en España, en la Fundación MOP de Marta ... Ortega en A Coruña, que descubrió cuando vino a retratar a los Reyes de España. Tanto ellos como Bruce Springsteen, Michelle Obama o John Galliano, al que retrató en la bañera de su casa, todos le permitieron entrar en su intimidad. Solo Isabel II se molestó cuando le pidió que se quitara la corona, aunque luego consiguió fotografiarla como una abuela más junto a sus nietos.

Ha supervisado al milímetro cada detalle de la muestra, comisariada por ella misma y abierta hasta el 1 de mayo. La exposición parece un diario en imágenes de la autora; desde el tablero con chinchetas en el que coloca polaroids boceto que va moviendo y parecen reproducir su organización mental hasta la saturación de personajes en los que llama la atención la ausencia de cartelas identificativas, por deseo expreso de Leibovitz. Durante la presentación, animaba a los periodistas a «subir a los bancos para sacar la foto buena» con un argumento infalible: «yo lo haría».

En sus proyectos fotográficos también extrema el control. «Organizo mi trabajo de forma cronológica, es como si rimase, me gusta ver cómo encaja en conjunto». Como fotoperiodista que cubrió la guerra de los Balcanes con su pareja, Susan Sontag, a la que también retrató en su lecho de muerte, se muestra sensibilizada «con los jóvenes que se dejan la piel en los conflictos». «No se habla lo suficiente de lo maravilloso que es envejecer, ¡hay tantas cosas bonitas relacionadas con hacerse mayor!», explica a sus 76 años mientras enseña «la pared del aprendizaje», en la que invita a los más jóvenes a meterse hasta donde haga falta para sacar una buena foto. «Mis padres no podían prestarnos atención a los seis hermanos, pero mi madre nos alentó a ser creativos artísticamente y ahora mis hijas no me dejan que les haga fotos», dice. Para ella la cámara es solo un instrumento. «Amo la fotografía, pero en una buena imagen no tienes por qué ver la máquina. Me gusta la atemporalidad, tomar fotos que resistan el paso del tiempo». Reconoce que utiliza el photoshop, «porque lo importante es el resultado final».

Le interesa realizar un obsesivo trabajo de documentación para empaparse del personaje con libros, imágenes previas o música, «la escucho a todas horas, así la gente no se da cuenta de que no me gusta hablar». Como sucedió cuando vivió intensamente una gira de tres meses, «en la que no vi la luz del día», junto a los Rolling Stones, que le pidieron que fuera «su Cartier-Bresson». El resultado se convirtió en su primera obra reconocida internacionalmente. «No dormía, sacaba fotos compulsivamente y conducía a toda velocidad, casi me mato -revela- me salvó mi cámara».

«Mujeres con identidad»

Convertida en un referente en el mundo de la fotografía desde los 70, su respeto por el medio empezó en el monte Fuji, cuando subió con su madre y su primera Minolta para sacar una buena imagen y pensó: «solo tengo un carrete y tengo que cuidarlo al máximo».

Mientras continúa el recorrido, Leibovitz da detalles de las mujeres que ha retratado. «Mujeres que tienen identidad en sí mismas» como Melania Trump que posa embarazada y poderosa con un biquini dorado en una imagen en la que eclipsa a su marido -«a ella le encanta esta foto»- «o Penélope (Cruz), «con su gran seguridad en sí misma, esa es la mujer que yo vi», y Rihanna, «impresionante, tan inteligente que te ves atrapada. Es moderna, extraordinaria, increíble», exalta delante de una imagen de la cantante en la recta final de su embarazo. O una bella Natalia Vodianova, de origen humilde, representada en el Palais Garnier como una diosa griega para ensalzar su poderío tras conquistar el mundo de la moda. De la reina Letizia recuerda que «estaba algo nerviosa, normal cuando te fotografían, y decidió llevar el vestido en homenaje a Balenciaga».

Los universos de Leibovitz se mueven entre la realidad y la fantasía. Crea composiciones teatrales como el almacén del Hotel Plaza lleno de almohadas y una impactante Sarah Jessica Parker vestida de negro en formato 'Sexo en Nueva York'. «Las mujeres son muy importantes en mi obra y he estudiado a grandes fotógrafas, como Diane Arbus. Es un honor ser la primera de ellas que presenta su obra en esta fundación. La primera de muchas otras, espero».